Koulibaly a DAZN: “Abbiamo fatto una gran partita. Scudetto? E’ troppo presto per parlarne”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo il pari con la Roma: “E’ un bel punto, non e’ possibile vincere tutte le partite. Il pubblico ha spinto molto i giallorossi, non era semplice. La Roma e’ forte. Abbiamo fatto una grande partita. Peccato per il fuorigioco sul gol di Osimhen. L’importante e’ non subire gol. In attacco possiamo sempre fare gol. Rrahmani e’ un gran difensore, lo ha dimostrato anche l’anno scorso. Dobbiamo continuare a lavorare cosi’. Anche Manolas e Juan Jesus sono bravi, dobbiamo lasciare la porta a zero. Dobbiamo sacrificarci tutti. Nessuno e’ egoista in questa squadra. Tutti vorranno vincere contro di noi. Dobbiamo restare uniti. Lo scudetto? E’ troppo presto, anche se abbiamo vinto 8 partite, non abbiamo un vantaggio di 10 punti sulla seconda. Vedremo a marzo/aprile dove saremo. La fascia di capitano? E’ un grande orgoglio. Sono da anni a Napoli, mi fa piacere essere capitano dietro Lorenzo. Insigne e’ il primo capitano. Napoli e’ nel mio cuore”.