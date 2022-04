Krol: “Il Napoli deve fare gruppo e ragionare come un’unica testa”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ospite di “Giochiamo D’Anticipo” a Canale 8 ha voluto parlare delle possibilità scudetto degli azzurri: “Magari torno per lo scudetto ma la sconfitta con la Fiorentina non ci voleva. Ha rovinato i piani di Spalletti e complicato il cammino della squadra. Perché tutta questa fragilità mentale? Bisogna fare gruppo, ragionare con un’unica testa: i giocatori hanno capito quale occasione stanno gettando al vento?. Anche noi nell’80 arrivammo a pochi centimetri dal tricolore. Lo perdemmo al San Paolo contro Perugia e Juventus, Ferrario e Guidetti fecero gol nella nostra porta. Ma la jella della partita con il Perugia non la dimenticherò mai”.