La classifica finale della Serie A stagione 2021/2022

Con Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari si chiude la 38esima e ultima giornata della Serie A. La Salernitana cade in casa, ma il Cagliari non riesce a segnare nemmeno un gol contro i lagunari e retrocede dunque in Serie B. Permanenza con il brivido, dunque, per la formazione campana.

Milan 86 (38 partite disputate)

Inter 84 (38)

Napoli 79 (38)

Juventus 70 (38)

Lazio 64 (38)

Roma 63 (38)

Fiorentina 62 (38)

Atalanta 59 (38)

Hellas Verona 53 (38)

Torino 50 (38)

Sassuolo 50 (38)

Bologna 46 (38)

Udinese 47 (38)

Empoli 41 (38)

Sampdoria 36 (38)

Spezia 36 (38)

Salernitana 31 (38)

Cagliari 30 (38)

Genoa 28 (38)

Venezia 27 (28)