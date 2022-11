La CNN su Kvaratkshelia: “Ha cambiato la Georgia, a Napoli ricorda Maradona”

La CNN ha dedicato un lungo reportage a Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “Quando vedono Kvaratskhelia, vedono Maradona. Il Napoli ha sempre avuto un’infatuazione per i giocatori offensivi ‘talismani’. Negli ultimi anni ci sono stati Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Pochi anni prima erano Marek Hamsik e Ezequiel Lavezzi. Ma nessuno è stato più famoso – o amato dai tifosi del Napoli – di Diego Maradona. Finché a luglio un’ala georgiana, sconosciuta e trasandata, è approdata a Napoli. Ora lo chiamano Kvaradona. “Tutto è cambiato in Georgia negli ultimi due anni. Tutto è cambiato qui. Chi non amava il calcio, ha iniziato a guardare le partite di calcio, ha iniziato a guardare le partite del Napoli”, rivela il giornalista georgiano Edo Basilashvili, Quando gioca il Napoli, nei giorni delle partite, in Georgia è un grande giorno! Nelle strade ci sono molte persone con le maglie di Kvaratskhelia oppure del Napoli. Oggi la Georgia vive di calcio e, oggi, siamo un Paese di calcio. Kvara ha cambiato la vita in Georgia”.