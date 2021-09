La Fifa insiste per il Mondiale ogni due anni: Europei verso l’abolizione?

La Fifa va avanti verso il Mondiale ogni due anni malgrado le resistenze dei club. Una novità che potrebbe portare all’abolizione dei campionati Europei, proprio quelli vinti dall’Italia lo scorso luglio. Come si legge sul Corriere dello Sport, non risulta nessuna presa di distanza netta da parte di Al Khelaifi, il nuovo presidente dell’Eca, forse perché interessato a non aprire una polemica con Infantino a pochi mesi dal Mondiale in Qatar. Questi, infatti, si disputeranno il prossimo anno, nell’autunno del 2022.