Tuttosport – Decisivo l’intervento dell’arbitro Aureliano nel ricorso di Osimhen

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe stato decisivo l’intervento dell’arbitro Aureliano per l’accoglimento del ricorso del Napoli in merito alla doppia squalifica di Victor Osimhen. Il quotidiano a tal proposito scrive: “Nella sentenza della Corte è stato decisivo l’intervento del fischietto di Bologna, che di professione fa l’avvocato, al quale era stato chiesto se rispondesse al vero un particolare non riportato nel referto, il fatto che Osimhen fosse stato strattonato da Heymans prima di reagire con una manata per allontanarlo”.