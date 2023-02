Nessuno come loro. La Gazzetta dello Sport evidenzia l’importanza di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia nel Napoli: “Con tutto il rispetto per i miti degli anni 80, Kvaratskhelia e Osimhen non possono non ricordare Diego e Careca. Nessuno in Italia ha oggi due così. Anche in Europa gli sfidanti si contano sulle dita di una mano”.