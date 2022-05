Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli questa stagione ha perso una grossa occasione per poter vincere lo Scudetto: “Resta la sensazione che un’occasione come quella di vincere quest’anno in campionato per il Napoli chissà per quanti lustri non ricapiterà. Ed è un fatto difficile da negare. Questo è lo sport e bisogna accettare, senza per forza indicare capri espiatori. Ma se al Napoli pensano che i nemici sono fuori, sarà l’ennesima occasione mancata per crescere”.