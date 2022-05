Roma, Mourinho infastidito: “Il Bologna non voleva vincere ed ha fatto poco. L’arbitro si è adeguato alla poca qualità”

Prestazione non esaltante della Roma contro il Bologna: partita culminata sul risultato finale di 0-0, un pari che sa di verdetto perché manda automaticamente Napoli e Juventus in Champions League. Deluso dalla prestazione dei suoi, José Mourinho ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post-partita: “Ha influito la stanchezza? Certo, la stanchezza e il pensiero al Leicester, giovedì facciamo 14 partite in Europa più le partite in campionato” ha detto il mister.

Mourinho ha poi aggiunto: “Il Leicester ha fatto riposare 9 giocatori, hanno giocato solo Schmeichel e Albrighton. Volevamo vincerla, è stata una partita brutta ed è la nostra responsabilità che non abbiamo giocato bene, l’arbitro non si è adeguato alla qualità dello spettacolo e ha lasciato andare”.

“Per me è stata una partita con poca qualità: la squadra che voleva vincere non ha fatto tanto per vincere, quella che non voleva vincere ha fatto poco. E l’arbitro, come avete visto, ha lasciato fare”.