La GdS su Gattuso: “C’è tanto di suo in questa rinascita, ha ridato spirito al Napoli!”

“C’è tanto di Gattuso in questa rinascita napoletana. L’ha saputa costruire di settimana in settimana, tirandosi dalla sua parte il gruppo e infondendo nei giocatori uno spirito diverso, da battaglia”. Piovono elogi su Rino Gattuso, anche da La Gazzetta dello Sport, che ne sottolinea la capacità di entrare nella testa dei suoi calciatori: “Il suo Napoli ha dominato il Torino senza andare mai in affanno, la coppia dei centrali difensivi, Maksimovic-Manolas, ha reso inermi Zaza e Belotti e per Ospina è stata una serata di assoluta tranquillità, fatta eccezione per i rimi dieci minuti, quando il Toro è partito sparato, mettendo un tantino in apprensione la difesa napoletana. La resa dei granata è stata troppo frettolosa, determinata anche dalla pressione del Napoli che poco ha lasciato all’avversario”.