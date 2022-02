La Uefa: “Campo neutro per i club e le nazionali russe e ucraine”

Nel comunicato ufficiale della UEFA, nel quale è stato annunciato lo spostamento di sede della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, il massimo organo calcistico europeo ha preso anche la decisione di far giocare in campo neutro tutte le gare di squadre russe e ucraine impegnate in Europa: “Nella riunione odierna, il Comitato Esecutivo UEFA ha anche deciso che i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano nelle competizioni UEFA dovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali fino a nuovo avviso”.