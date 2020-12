La Verità – Juventus, Andrea Agnelli potrebbe lasciare la presidenza per la Ferrari

Gigi Moncalvo, giornalista de ‘La Verità‘, ha scritto un articolo riguardo il possibile addio di Andrea Agnelli dalla Juventus:

“Andrea Agnelli punta all’ambitissima poltrona di amministratore delegato di Ferrari Spa dopo le dimissioni di Louis Camilleri. Andrea Agnelli non si accontenta di far già parte del cda di Exor e di Fca, e nemmeno del nuovo prestigioso che il cugino John Elkann gli ha magnanimamente concesso alla fine di settembre inserendolo tra i cinque membri di Exor per il board di Stellantis, la società nata dalla fusione Psa-Fca (…). In quanto alla Ferrari, già in passato John aveva fatto un supremo sgarbo al detestato cugino: fece entrare Lapo e non lui nel cda di Maranello. (…). Ora invece Andrea sarebbe perfino disposto a lasciare la presidenza della Juve perché i nodi stanno venendo al pettine”. La prossima semestrale potrebbe certificare un debito lordi gigantesco da 600 milioni, che metterà Jaki davanti a un bivio. Far entrare un grosso fondo straniero, come nel caso del Milan, o costringerlo ad aprire ancora una volta il portafogli iniettando centinaia di milioni. Per evitarlo, un primo passo sembra inevitabile: non rinnovare il contratto di Cristiano Ronaldo”. Poi, tra i vari temi, ci sarebbero anche delle tematiche non digerite da Jaki come “l’esame farsa di Luis Suarez a Perugia, le ripetute bestemmie in diretta tv di Gianluigi Buffon, le polemiche col Napoli, gli atteggiamenti strafottenti di Pavel Nedved, il potere assoluto di Albanese“.