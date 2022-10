Lanzafame: “Juve? Poco equilibrio. Allegri ha vinto tantissimi campionati”

Davide Lanzafame, ex calciatore della Juventus e oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com:

“La Juventus? Io so solo che c’è poco equilibrio. Sembra che Allegri sia diventato l’ultimo allenatore di questo mondo. Ricordiamoci che comunque ha vinto tantissimi campionati, tanti altri titoli. Ripeto, c’è poco equilibrio. Diciamo che le critiche sono giuste, è giusto che sia così. Però mi sembrano un pochino per partito preso. La Juve non sta esprimendo un bel calcio, sta faticando tantissimo, le altre stanno facendo meglio. E’ innegabile. Tuttavia la colpa è un po’ di tutte le componenti, anche i giocatori stessi devono prendersi più responsabilità. Il presidente è un altro grandissimo vincente, uno dei più vincenti della storia. Se lo riconferma vuol dire che ha una strategia e delle idee ben chiare. E ha fiducia nell’allenatore. Come ricordo più bello sicuramente c’è stato l’esordio, nell’anno della Serie B. Tra l’altro a Bari, nel campionato vinto dalla Juve. Poi ho trascorso sei mesi con Delneri, purtroppo avevo una pubalgia importante, che non mi ha permesso neanche di esprimermi al meglio. Questo mi dispiace, però essendo stato lì so cosa vuol dire passare un periodo no e vestire quella maglia. La Juve in questo è molto capace e caparbia nell’affrontare i problemi e cercare di risolverli inter nos, seppure le dichiarazioni del presidente fanno scalpore, diciamo che in determinati momenti ci vogliono delle scosse. Ha voluto dare anche un segnale alla squadra, per una reazione immediata“.