Las Palmas, il presidente: “Le Isole Canarie sono sicure, giocheremo a porte aperte”

Ora che comincia a delinearsi il calendario della ripresa dei campionati nel calcio europeo, per la maggior parte a porte chiuse, il presidente del Las Palmas, Miguel Angel Ramirez, non vuole rinunciare alla spinta dei propri sostenitori per le gare che restano da giocare, a partire da quella del 13 giugno contro il Girona.

“I tifosi potranno venire allo stadio per sostenere la propria squadra contro il Girona. Le Isole Canarie sono sicure, possiamo diventare l’unico stadio tra i grandi campionati a poter giocare di nuovo a porte aperte. Rispetteremo tutto ciò che le autorità richiedono e che sarà previsto nel protocollo della Liga” ha detto alla radio ufficiale del club spagnolo, che milita in Segunda Division.

Per quanto emerso finora, la fase 3 in Spagna prevede che si impieghi soltanto il 30% della capienza degli impianti per assistere alle manifestazioni sportive. Se questo standard dovesse essere applicato al Las Palmas, potrebbero essere accolti 10 mila spettatori sui 33 mila posti a sedere, che permetterebbero al club di accogliere tutti i tifosi abbonati.

Fonte: Gianlucadimarzio.com