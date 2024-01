Lavezzi, parla l’avvocato: “Soffre di ipomania, ma non è mai stato in terapia intensiva”

Nel corso di un’intervista ai microfoni di “So Foot”, uno degli avvocati di Ezequiel Lavezzi, Mauricio D’Alessandro, ha raccontato le condizioni di salute del “Pocho”. Di seguito le sue parole:

“Sta andando bene, l’evoluzione è favorevole. Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se avrà bisogno di cure più lunghe. Non è stato in terapia intensiva come qualcuno ha affermato.

Lavezzi soffre di ipomania, un disturbo cronico che colpisce l’umore. Già in passato aveva subito le conseguenze di questa patologia. Non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare un disturbo psichiatrico che può spingere qualcuno a farsi del male.

Nel cuore della notte ha sentito un rumore e ha pensato che ci fossero persone in casa, così è avvenuto l’incidente. Quando ha lasciato l’ospedale, ha cercato di superare la crisi da solo. In generale, possono essere necessari dai quindici giorni a un mese. Ma non ci è riuscito, ecco perché è andato in questa clinica. Non è una patologia che si cura dicendo semplicemente: non andare a ballare. Richiede cure mediche”.