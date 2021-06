Lazio, Lotito: “Sarri un maestro, è rimasto colpito dal centro sportivo”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Maurizio Sarri, al margine di un evento organizzato dall’Associazione Forze di Polizia su Tutto il calcio minuto per minuto:

“Ho preso la Lazio nel baratro, mancano ancora 6 rate, ma è il momento del salto promesso – riporta Il Messaggero dopo una nuova conversazione telefonica in serata – Scudetto? Con la passione e il massimo impegno, ci arriveremo. Io sono il primo a volerlo, rappresento la passione di un popolo”.

Lo sforzo economico per Sarri.

“L’ho fatto per tutti, ho preso un maestro per la crescita dei calciatori e per raggiungere quei traguardi che la società e la gente si aspettano. Maurizio è rimasto colpito dal centro sportivo, dagli investimenti fatti che devono tramutarsi in risultati in campo”.