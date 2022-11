Lega Serie A, disertata l’assemblea: sfuriata di De Laurentiis

Oggi, durante l’Assemblea della Lega serie A, si sono vissuti attimi di tensione.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Aurelio De Laurentiis si sarebbe reso protagonista di una sfuriata prima dell’inizio dell’assemblea. Lui, insieme con i dirigenti di altre 7 squadre (Milan, Inter, Roma, Fiorentina e Monza), avrebbero quindi disertato l’Assemblea. Ecco quanto riportato da Calcio e Finanza:

“Nel mirino del numero uno dei partenopei tutto il sistema della Lega Serie A in particolare dal lato dei club, partendo dalle mosse di Lotito e non solo. Alla base ci sarebbe in particolare la divisione del potere in Lega, con De Laurentiis che vorrebbe un consiglio più ampio con 8/9 club presenti rispetto agli attuali quattro.

Dopo la sfuriata, De Laurentiis ha così deciso di lasciare l’assemblea. Altri club invece, percepito il clima di tensione eccessivo, hanno preferito lasciare via Rosellini”.