Leicester-Napoli: informazioni, indicazioni e normative per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in Inghilterra

La SSC Napoli comunica che, coloro che hanno completato la procedura di acquisto, sulla piattaforma TicketOne, dei biglietti settore ospiti, per la partita Leicester vs Napoli, valida per la fase Group Stage della UEFA Europa League, dovranno necessariamente stampare il documento in pdf ricevuto via mail e presentarlo, previa sottoscrizione di apposita manleva, presso la sala meeting dell’hotel Ramada Encore by Wyndham Leicester City Centre (84-90 Charles St, Leicester), esclusivamente il giorno giovedì 16 settembre 2021, dalle ore 9:00 e fino alle ore 17:00 (ora locale).

Il documento in pdf deve essere sostituito con l’unico titolo valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio Leicester City Stadium, nella città di Leicester, fornito dal CFC Leicester, previa presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si ricorda, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di rispettare le indicazioni fornite relative alle misure di prevenzione Covid, dal Ministero della Salute, consultabili al seguente link: https://www.salute.gov.it/viaggiatori

SETTORE OSPITI

I sostenitori ospiti dovranno accedere al King Power Stadium attraverso i tornelli 40, 41, 42

e 43, a seconda di quanto indicato sul biglietto.

Prima di accedere all’impianto, gli steward ufficiali del Leicester effettueranno controlli di sicurezza che potranno comprendere il controllo di borse e zaini. Tali controlli vengono effettuati per garantire la sicurezza di tutti gli spettatori.

Al termine del fischio finale, per garantire la sicurezza di tutti gli spettatori, gli addetti alla sicurezza del Leicester e la Leicestershire Police potrebbero ritenere appropriato trattenere i sostenitori ospiti all’interno del proprio settore per un breve periodo di tempo. In tal caso, la decisione sarà comunicata attraverso il sistema di altoparlanti dello stadio.

I tifosi ospiti con disabilità possono sedersi ovunque, nel settore ospiti, purché siano in grado di raggiungere i propri posti.

Sono previsti 4 spazi per i tifosi su sedie a rotelle, collocati in prossimità del settore ospiti. Il gate di accesso è il n. 43.

I servizi igienici accessibili per i disabili si trovano all’interno del settore ospiti alla fine del tunnel, prima dell’ingresso sul campo.

Tutti i pagamenti sono contactless, non si accettano contanti.

Per l’accesso allo stadio non è richiesta l’esibizione di Green Pass o certificazione.

L’apertura dei gate è prevista per le ore 18:30 ora locale.

The Counting House Public House è il pub dedicato alla tifoseria ospite.

DIVIETO DI FUMO AL KING POWER STADIUM

Come previsto dal Regolamento dello stadio, in tutto il King Power Stadium è vietato fumare, ed è altresì vietato l’utilizzo di sigarette elettroniche. Conseguentemente, è vietato fumare in tutti i settori dell’impianto, nei corridoi e all’interno dei servizi igienici. I trasgressori potranno essere allontanati dal King Power Stadium senza aver diritto ad alcun rimborso.

Il Club potrebbe decidere, per motivi di sicurezza, di aprire i tornelli durante l’intervallo della partita, per consentire agli spettatori di uscire a fumare.

SPOSTAMENTI DEI SOSTENITORI OSPITI

I sostenitori ospiti che viaggiano in gruppo con trasporto organizzato saranno fatti scendere fuori dal King Power Stadium; la Leicestershire Police confermerà i dettagli organizzativi a ridosso della data dell’incontro. Una volta che i sostenitori saranno scesi dai rispettivi pullman, i veicoli saranno portati in un’area di parcheggio sicura e ai conducenti dei mezzi sarà richiesto di non allontanarsi dal veicolo.

I pullman potranno quindi ritornare al King Power Stadium all’inizio del secondo tempo.

Parcheggio e spostamenti

Il King Power Stadium, casa del Leicester City Football Club, vincitore di tutti i principali trofei del calcio inglese, ha una capienza di 32.261 posti a sedere.

Nell’area circostante ci sono diverse opzioni di parcheggio, compreso il Freemans Common Business Park (LE2 7SQ). Sono parcheggi indipendenti gestiti a scopo benefico e il loro prezzo varia a seconda del parcheggio utilizzato.

In alternativa, è possibile parcheggiare lungo la strada, sebbene si consigli ai sostenitori di informarsi circa le eventuali restrizioni in vigore nei giorni di gara e le aree di parcheggio riservate ai residenti.

Oltre ai posti presenti presso il Filbert Street Car Park, nel Car Park C su Raw Dykes Road ci sono 10 posti disponibili per i sostenitori ospiti con disabilità.

Arrivare al King Power Stadium

In treno: La stazione dei treni di Leicester dista circa 2 km dal King Power Stadium, un tragitto percorribile in 5 minuti di auto oppure in 20 minuti a piedi. Se si intende raggiungere lo stadio a piedi, uscire dalla stazione dei treni di Leicester e attraversare London Road, girare a sinistra e seguire la strada sulla destra. Mantenendo Waterloo Way sulla sinistra al bivio, attraversare New Walk e seguire la strada fino a Nelson Mandela Park. Girare a destra su Lancaster Road, attraversare il parco e dirigersi verso l’attraversamento pedonale. Attraversare Welford Road e girare a sinistra per arrivare infine al King Power Stadium.

In auto: Le autostrade M1 e M69 si incrociano presso la Junction 21 (M1), dove si esce per seguire poi i cartelli per il centro (City Centre) lungo la A5460. Dopo 4,8 km girare a destra su Upperton Road, seguire la strada fino a Liberty Statue Island e prendere la quinta uscita lungo Western Boulevard per trovare infine King Power Stadium sulla destra.

Park+Bus: Ci sono tre punti Park & Ride a Leicester, operativi dalle 07:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato. Gli utenti del servizio Park & Ride possono parcheggiare gratuitamente nei luoghi deputati. Il biglietto dell’autobus costa £3 a persona.

In autobus: Ci sono diverse linee di autobus che portano dal centro di Leicester al King Power Stadium, con fermata su Aylestone Road, a cinque minuti a piedi dall’impianto. La maggior parte degli autobus di Leicester sono veicoli bassi; questo significa anche possono essere abbassati al livello della strada una volta fermi e sono inoltre dotati di spazio per le sedie a rotelle.

In aereo: Il King Power Stadium si trova ad appena 35 km dall’aeroporto di East Midlands e a 58 km dall’aeroporto di Birmingham. In alternativa, gli aeroporti londinesi di Luton (a 117 km dal King Power Stadium), Stansted ( 154 km), Heathrow (164 km) e Gatwick (222 km) si trovano tutti a una distanza ragionevole.

REGOLAMENTO DELLO STADIO

Tutti i sostenitori che si recano al King Power Stadium sono tenuti a rispettare i termini e le condizioni del Regolamento dello stadio, che possono essere trovate qui di seguito.

Attenzione: L’ingresso allo stadio è soggetto all’accettazione da parte dello spettatore del presente Regolamento nonché delle regole e dei regolamenti di FIFA, UEFA, Football Association, Premier League e The English Football League (EFL) a seconda della competizione. Il Regolamento dello stadio comprende la Carta del consumatore del Club (se prevista). L’ingresso allo stadio implica l’accettazione del presente Regolamento.

“Stadio” indica l’impianto e tutti i luoghi di proprietà occupati o utilizzati dal Club.

“Club” indica questa società calcistica.

“Gara” indica ogni partita di calcio (o ogni parte o aspetto di tale partita) che si svolge all’interno dello stadio.

“Materiale” indica ogni tipo di materiale audio, visivo e/o audiovisivo e/o ogni tipo di informazione o dato.

“Autorità calcistica” indica la Premier League, The English Football League (EFL), The Football Association, the Football Association of Wales, FIFA, UEFA e ogni altro organismo di governo del calcio che risulti pertinente.

1 Indipendentemente dal possesso del biglietto, il Club, qualsivoglia funzionario di polizia o steward autorizzato può impedire l’ingresso allo stadio o può espellere da questo la persona:

1.1 che non rispetti (o che, a ragionevole discrezione del Club possa verosimilmente non rispettare) il presente Regolamento dello stadio o qualsivoglia istruzione ragionevole data da un funzionario di polizia, da uno steward autorizzato o da un funzionario del Club; e/o

1.2 la cui presenza all’interno dello stadio costituisca o possa costituire (a ragionevole discrezione del Club), una fonte di pericolo, disturbo o fastidio per le altre persone.

2 Per nessuna ragione sarà accordato l’accesso allo stadio a una persona a cui sia stato vietato l’ingresso agli stadi conformemente allo Spectators Act del 1989 (come modificato) o che sia stata condannata per vendita illegale di biglietti conformemente alla sezione 166 del Criminal Justice and Public Order Act del 1994 (come modificato).

3 Nella misura massima consentita dalla legge, il Club esclude ogni responsabilità derivante da perdite, infortuni e danni occorsi a persone/proprietà all’interno o nei pressi dello stadio.

4 Il Club non garantisce che una gara avrà luogo a un orario o in un giorno definito e il Club si riserva il diritto di riprogrammare una partita senza preavviso e senza incorrere in alcuna responsabilità, salvo quanto previsto al paragrafo 5.

5 In caso di rinvio o abbandono della gara, i rimborsi (se previsti) saranno erogati in conformità con la Carta del consumatore del Club. Il Club non si assumerà nessun’altra responsabilità, compresi (in via non limitativa) eventuali danni o perdite conseguenti, come ad esempio (in via non limitativa) la perdita di godimento o le spese di viaggio.

6 Tutti coloro che intendono accedere allo stadio riconoscono il diritto del Club a controllare qualsivoglia persona che acceda allo stadio o a espellere dallo Stadio chiunque rifiuti di sottoporsi a tali controlli.

7 I seguenti articoli non possono essere introdotti all’interno dello stadio: coltelli, fuochi d’artificio, candelotti, trombette, razzi, armi, oggetti pericolosi, dispositivi laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, aste e ogni altro articolo che possa essere utilizzato come arma e/o che possa compromettere la sicurezza pubblica e/o sostanze illegali. A chiunque sarà trovato in possesso di tali articoli sarà negato l’accesso allo stadio.

8 Inoltre, è vietato introdurre all’interno dello stadio:

8.1 qualsivoglia materiale promozionale, commerciale o di sponsorizzazione fatti salvi gli articoli di merchandising del Club e/o altri indumenti legati al calcio indossati in buona fede;

8.2 bandiere o striscioni le cui dimensioni eccedono quelle consentite dal Club di volta in volta (oppure, in assenza di disposizioni, di dimensioni maggiori di 2×1 metri) e/o di natura offensiva;

8.3 non è consentito inoltre vendere o regalare materiale di alcun tipo (compreso eventuale materiale informativo), senza l’esplicito consenso scritto da parte del Club;

9 È vietato assumere comportamenti minacciosi e utilizzare un linguaggio osceno o offensivo, pena l’arresto e/o l’espulsione dallo stadio. Il Club potrebbe imporre il divieto di assistere alle gare della durata di una o più partite.

10 Atti e cori discriminatori, molestie di qualsivoglia genere, compresi quelli in base (in via non limitativa) a razza, disabilità, sesso, religione, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione protetta dall’Equality Act del 2010 sono severamente vietati e potranno portare all’arresto e/o all’espulsione dallo stadio. Il Club potrebbe imporre il divieto di assistere alle gare della durata di una o più partite.

11 I seguenti comportamenti sono da considerarsi illeciti, come previsto dal Football (Offences) Act del 1991 (come modificato):

11.1 Il lancio di qualsivoglia oggetto all’interno dello stadio senza motivo o legittima autorizzazione.

11.2 Cori o comportamenti osceni o di natura razzista.

11.3 L’ingresso all’area di gioco o a ogni altra area adiacente nella quale gli spettatori non sono generalmente ammessi senza legittima autorizzazione. La condanna potrebbe comportare un ordine di allontanamento.

12 Le persone che accedono allo stadio sono tenute a occupare il posto a sedere a loro assegnato e indicato sul biglietto e non sono tenute a spostarsi da una parte all’altra dello stadio senza l’esplicito permesso o l’autorizzazione da parte di uno steward, di un funzionario del Club e/o di un funzionario di polizia.

13 È vietato rimanere in piedi durante la gara. È vietato rimanere costantemente in piedi nelle aree dotate di posti a sedere mentre è in corso la gara. Il mancato rispetto di questa regola potrà comportare l’espulsione dallo stadio.

14 È vietato ostruire i corridoi, le vie di accesso, gli ingressi e le uscite, le scale e luoghi simili. A nessuno sarà consentito di arrampicarsi sulle strutture all’interno dello stadio.

15 Negli stadi della Premier League è vietato fumare ed è altresì vietato l’utilizzo di sigarette elettroniche all’intero dello stadio.

16 È consentito introdurre all’intero dello stadio telefoni cellulari e altri dispositivi mobili PURCHÉ (i) siano utilizzati in maniera strettamente personale e privata (che, per dissipare qualsiasi dubbio e a titolo esemplificativo, non comprende l’acquisizione, il caricamento, la registrazione, la trasmissione, la riproduzione, l’esibizione o ogni altro tipo di comunicazione di qualsivoglia materiale per scopi commerciali); e (ii) nessun materiale che sia acquisito, caricato, registrato, trasmesso, riprodotto, esibito o altrimenti comunicato tramite un telefono cellulare o altro tipo di dispositivo mobile può essere pubblicato o reso disponibile a terze parti compresi, a titolo esemplificativo, i social network.

17 Conformemente allo Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act del 1985 (come modificato), quanto segue costituisce un’infrazione per la quale una persona può essere arrestata da un funzionario di polizia e la condanna potrebbe comportare il rilascio del divieto di assistere agli eventi:

17.1 Il tentativo di accedere allo stadio o la presenza al suo interno in stato di ebrezza;

17.2 Il possesso di qualsivoglia tipo di sostanze intossicanti, bottiglie, lattine o contenitori portatili che possano causare danni o infortuni al momento di accedere allo stadio o in un’area pubblica dello stadio dalla quale è possibile assistere direttamente all’evento.

18 Chiunque sia entrato in una parte dello stadio riservata a un Gruppo di tifosi alla quale questi non appartiene potrà essere espulso dallo stadio per tutelare la sua sicurezza o per qualsivoglia altro motivo.

19 Salvo quanto indicato al paragrafo 16, nessuno (tranne i titolari di apposita licenza) può acquisire, caricare, registrare, trasmettere, riprodurre, pubblicare, mostrare o comunicare in altro modo (attraverso dispositivi digitali o altro), alcun tipo di materiale legato alla gara, ai giocatori o a altre persone presenti allo stadio e/ allo stadio; non è inoltre consentito introdurre allo stadio e utilizzare all’interno di questo (o fornire, favorire o assistere un’altra persona nell’utilizzo all’interno dello stadio) qualsivoglia attrezzatura o tecnologia in grado di acquisire, caricare, registrare, trasmettere, riprodurre, pubblicare, mostrare o comunicare in altro modo (attraverso dispositivi digitali e non) il materiale di cui sopra. Il Club si riserva il diritto di espellere il responsabile dallo stadio in caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo 19.

20 I diritti di copyright e database e ogni altro diritto di proprietà intellettuale relativo al materiale prodotto allo stadio in relazione alla gara, ai giocatori o a ogni altra persona, presente allo stadio e/o lo stadio (che sia prodotto in violazione al paragrafo 19 di cui sopra oppure in conformità al paragrafo 16 di cui sopra o altro) sono qui assegnati (compresa la cessione dei futuri diritti di copyright in conformità alla sezione 91 del Copyright, Designs and Patents Act del 1988) al Club e alla Premier League. Chi di dovere acconsente, inoltre, (se e non appena richiesto dal Club e/o dalla Premier League) di utilizzare prontamente tutti gli strumenti necessari e di fare quanto richiesto al fine di conferire i diritti, il titolo e l’interesse di tali diritti, al Club e alla Premier League in maniera assoluta e con garanzia a pieno titolo.

21 Nessun articolo di alcuna natura (compreso materiale informativo) potrà essere offerto gratuitamente o in vendita da alcuna persona all’interno dello stadio senza l’esplicito consenso scritto da parte del Club.

22 I biglietti non sono trasferibili e non possono essere venduti senza il previo consenso scritto da parte del Club e devono essere rispettati i termini e le condizioni di bigliettazione previsti. Tutti i biglietti trasferiti sono soggetti al presente Regolamento dello stadio. I biglietti messi in vendita possono essere confiscati dagli steward, dai funzionari del Club o di funzionari di polizia. Il Club si riserva il diritto di impedire l’ingresso o di espellere dallo stadio e/o di inserire in una “blacklist” chiunque abbia messo in vendita o trasferito il proprio biglietto contravvenendo ai termini e alle condizioni di bigliettazione (e/o il titolare del biglietto eventualmente trasferito in contravvenzione ai termini e alle condizioni applicabili). I biglietti rimangono in qualsiasi momento proprietà del Club.

23 All’interno e nei pressi dello stadio sono in funzione telecamere a circuito chiuso. Possono essere inoltre utilizzate telecamere indossate sul corpo, in grado di registrare immagini e suoni, se ritenuto appropriato, con lo scopo di individuare eventuali comportamenti vietati di cui ai paragrafi 9 e 10. Il Club potrà utilizzare oppure trasmettere alla polizia, alle autorità calcistiche o ad altri club, eventuali registrazioni da utilizzare in eventuali contenziosi.

24 Le persone presenti all’interno dello stadio sono sempre tenute a seguire eventuali indicazioni fornite da steward, funzionari del Club e/o funzionari di polizia. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite potrebbe comportare l’immediata espulsione dallo stadio.

25 Accedendo allo stadio, le persone acconsentono di poter comparire in immagini fotografiche e/o audio, registrazioni visive e/o audiovisive e feed (e/o fermi immagine tratti da qui tratti) e che tali immagini e audio potranno essere utilizzati, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, nella copertura televisiva della gara e/o per scopi promozionali, formativi, editoriali o commerciali dal parte del Club della Premier League o altri (compresi partner commerciali e media accreditati) e riconoscono che l’ingresso allo stadio costituisce l’accettazione di tale utilizzo.

Gli spettatori accettano, inoltre, che le immagini fotografiche e/o gli audio, registrazioni visive e/o audiovisive e feed (e/o fermi immagine tratti da qui tratti) potranno essere utilizzati ( dal Club o da una parte terza, come le forze dell’ordine) al fine di identificare gli individui, laddove consentito dalle leggi in materia di dati personali, per prevenire o identificare eventuali reati o eventuali violazioni del presente Regolamento dello stadio. Le informazioni relative all’utilizzo dei dati personali da parte del Club saranno portati alla vostra attenzione dal Club (si veda a titolo di esempio eventuali informative sulla privacy applicabili, le politiche in vigore, la segnaletica e/o altre forme di comunicazione all’interno o nei pressi dello stadio). Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Club.

26 I titolari di biglietto accettano che le gare per cui sono stati acquistati i biglietti sono eventi pubblici e che la loro presenza e quanto accade all’intero del perimetro dello stadio in cui si svolge la gara è di natura pubblica e che non avranno alcuna pretesa di riservatezza per quanto concerne le loro azioni o i loro comportamenti in occasione delle gare.

27 A integrazione del paragrafo 25, se la persona interessata ha meno di 18 anni, si ritiene che il genitore, il tutore o l’adulto responsabile che la accompagna allo stadio abbia dato il proprio consenso per loro conto.

28 Il rifiuto all’accesso allo stadio o l’espulsione da questo possono comportare ulteriori azioni da parte del Club, compresi, in via non limitativa, la revoca di eventuali abbonamenti stagionale (senza rimborso), della Club Membership e di altri vantaggi.

ARTICOLI VIETATI ALL’INTERNO DELLO STADIO

Il presente elenco offre alcune linee guida e non è da ritenersi esaustivo. Si ricorda che lo stadio costituisce proprietà privata e conseguentemente il proprietario si riserva il diritto di negare l’ingresso a persone o cose a propria discrezione e senza alcun tipo di rimborso.

Si ricorda che l’organizzatore di un evento privato che si tiene all’interno dello stadio può modificare tale elenco e che gli articoli in oggetto possono essere modificati al variare del livello di minaccia per la sicurezza nazionale.

Armi di qualsiasi tipo o qualsiasi oggetto che possa essere considerato un’arma, compresi (in via non limitativa) coltelli, pistole, freccette, martelli, strumenti da lavoro, bastoni, aste ecc.

Munizioni (reali o ornamentali)

Alcol

Vetro

Lattine (comprese quelle contenenti bevande alcoliche, latte di cibo e bevande in lattina)

Trombette/fischietti

Droni

Aerosol o bombolette di vernice

Borse e contenitori frigo

Attrezzatura da picnic (è consentito introdurre piccole quantità di cibo a uso personale ad es. panini ecc.)

Thermos

Cibi caldi

Fiaschette

Bevande analcoliche (è consentito introdurre acqua in piccole quantità per uso personale in bottiglie di plastica fino a 500 ml ma potrebbe essere necessario rimuovere i tappi prima di entrare allo stadio)

Bandiere/aste di grandi dimensioni tranne se autorizzate dal funzionario responsabile della sicurezza e in presenza di una certificazione antincendio valida

Sedie pieghevoli e altri tipi di seduta

Puntatori laser

Valigie o borse di grandi dimensioni e bagagli

Fuochi d’artificio / oggetti pirotecnici / razzi

Fumogeni / bombole di gas

Apparecchi audio o di registrazione come iPad, tablet, computer ecc.

Telecamere professionali o telecamere con obiettivo rimovibile, a seconda dell’evento

Ombrelli di grandi dimensioni (è consentito introdurre ombrelli pieghevoli di piccole dimensioni ma non è consentito aprirli all’interno dello stadio)

Selfie stick

Abbigliamento ad alta visibilità

Droghe / sostanze illegali / sostanze stupefacenti / protossido di azoto / sostanze psicoattive ecc.

Ogni articolo ritenuto inappropriato o offensivo, compreso l’abbigliamento / striscioni e bandiere

Ogni altro articolo che i responsabili della sicurezza possano considerare una minaccia per la sicurezza dell’evento.