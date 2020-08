L’ex Borussia Zelic: “Messi, per fare un altro step vai al Napoli e vinci lo scudetto”

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions contro il Bayern Monaco, si rincorrono le voci di un clamoroso addio di Lionel Messi al Barcellona.

C’è anche chi si sente di dare un consiglio al campione argentino, come Ned Zelic. L’ex difensore del Borussia Dortmund, su Twitter, ha indicato a Messi la prossima destinazione per provare a fare “il prossimo step”: “Se il grande Lionel Messi vuole passare al livello successivo, allora deve firmare per il Napoli e vincere uno scudetto”.

If the great Lionel Messi wants to go to the next level then he has to sign for Napoli and win a Scudetto.

