L’ex Bucchi: “Mertens deve rinnovare, prenderei Scamacca e non Arnautovic”

Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli ed attuale allenatore della Triestina, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il contratto di Mertens va assolutamente rinnovato non solo per l’uomo ma per il giocatore che continua a essere. Anche quest’anno è stato decisivo e rappresentata il cuore del Napoli. Bisognerà vedere cosa accadrà da quest’ulteriore incontro con De Laurentiis, ma non credo che il loro rapporto sia in discussione. Arnautovic al Napoli? Non lo prenderei, è un attaccante fortissimo ma non deve mai essere messo in discussione. E’ un po’ indolente e deve giocare da titolare, non è un’alternativa. Potrebbe giocare insieme a Osimhen però. E’ un giocatore straordinario, ma è un po’ anarchico e nel corso delle partite alle volte si assenta. Se vuoi sacrificio e aggressione allora non è adatto. Scamacca? Lo feci esordire io proprio contro il Napoli, lui sarebbe un profilo perfetto. Sta maturando, potrebbe giocare da prima punta, ma anche dietro al centravanti. Qualche anno in meno che ha rispetto ad Arnautovic gli permette di non avere quei vizi. Può diventare l’attaccante del Napoli per i prossimi quindici anni, anche lui può giocare insieme a Osimhen”.