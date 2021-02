Libero, Biasin: “A fine stagione Gattuso lascerà il Napoli”

Fabrizio Biasin, giornalista di ‘Libero’, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli purtroppo aveva puntato tutto su un giocatore da settanta milioni e non ce l’ha mai avuto. Non vuole e non deve essere assolutamente un alibi, ma bisogna tener conto di questa problematica capitata al Napoli. Ma dico anche che la proprietà non ha saputo proteggere i suoi investimenti, quelle voci che sono uscite sul tecnico hanno cambiato tutto. Da questo momento si esce soltanto con i risultati, qua si diventa genio o scemo a seconda dei risultati. E’ sempre stato così e lo sarà ancora anche per Gattuso. Fino alla partita col Verona le cose stavano andando anche bene, ma poi quelle voci hanno cambiato le carte in tavola. Vi dico come andrà a finire, alla fine le strade del tecnico e del Napoli si separeranno, ma non me la prendo soltanto con l’allenatore”.