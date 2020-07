Lille, il DNCG da il via libera alle cessioni di Gabriel e Osimhen

Il DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche in Francia, ha appena deciso di convalidare i conti per il 2019-2020 e il budget per il 2020-2021 del Lille. Come riporta L’Equipe, i Dogues hanno garantito infatti che le cessioni di Victor Osimhen e Gabriel Magalhães, obiettivi di mercato del Napoli, saranno effettuate nel corso di questo mese e quindi contabilizzate per la prossima stagione, portando circa 105 milioni di euro di liquidità nelle casse del club.