Lippi: “Lavoro fantastico dal Napoli di ADL, ma è capitano nel periodo di dominio della Juve”

Marcello Lippi, ex ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“All’estero forse sono più decisionisti e coraggiosi, qui abbiamo affrontato per primi lo tsunami, nessuno era preparato ma ora è cambiata la situazione e sono passati tre mesi. Ora è sotto controllo, bisogna stare ancora attenti, non bisogna esagerare, ma da mesi ci dicono che bisogna convivere col virus ed allora partiamo e conviviamoci. C’è tanta demagogia, il calcio è un’industria come le altre e deve ripartire”.

ORARI ESTIVI E PUBBLICO – “I giocatori hanno ragione, è una situazione però eccezionale, senza pubblico non è calcio ma per portare a termine i campionati si può giocare senza, così come se si deve fare qualche partita alle 16.30 o alle 17 facciamola, non cambia poi così tanto come orario, si giocano alcune partite in estagte”.

5 SOSTITUZIONI – “Va sempre vista nell’eccezionalità del momento, giocare 12 partite ogni 3 giorni, senza un allenamento sufficiente per avere una condizione ottimale. E’ un rimedio. E’ chiaro che chi ha rose lunghe di livello è avvantaggiato, non c’è dubbio, così come chi ha un’organizzazione e può cambiare tanti giocatori, chi punta sui singoli farà giocare all’inizio i migliori”.

NAPOLI – “Napoli? Sono stato recentemente a Castel Volturno, ho parlato con Giuntoli e Rino. Il Napoli con ADL è da anni in A, una A da vertice, fa quasi sempre la Champions, i risultati sono fantastici ma ha avuto la sfortuna di trovare davanti una squadra da record che ha vinto 8 anni, ma il lavoro del Napoli è fantastico”.