LIVE – Leicester, Schmeichel: “Napoli? Dobbiamo pensare a noi. Vogliamo arrivare fino in fondo in Europa League”

Schmeichel: “E’ il mio primo anno da capitano del Leicester? E’ un grande onore per me. E’ un ruolo di notevole importanza. Abbiamo avuto un buon inizio di stagione anche se abbiamo attraversato momenti difficili, ma stiamo trovando il nostro ritmo. Domani è una grande occasione per mettere sulle gambe ancora più minuti. Ripeto, sono fiducioso quando il guardo gruppo e sono convinto che lotteremo per le posizioni di vertice”.

Schmeichel: “Napoli? Dobbiamo pensare a noi. Quando guardo il nostro gruppo, sono fiducioso. Ci sono squadre forti in Europa League e non sappiamo chi scenderà dalla Champions”.

Schmeichel: “Europa League? Vogliamo arrivare il più lontano possibile e crediamo di poterlo fare. Le coppe europee sono sempre difficili, faremo del nostro meglio”:

Schmeichel: “Dichiarazioni di Tielemans? Penso che sia stato il giornalista a portarlo a dire certe cose. Youri è un calciatore di livello mondiale ed ha dimostrato quanto sia importante. Se devo essere egoista, spero che rimanga qui”:

Benventuti alla diretta testuale di IamNaples della conferenza stampa di presentazione di Brendar Rogers e Kasper Schmeichel per presentare la gara di domani sera tra Leicester e Napoli