SSC Napoli, il report da Castel Volturno. Mertens e Ghoulam in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center e consueto report diffuso dal club sul sito ufficiale: “Gli azzurri preparano il match contro il Leicester, prima giornata di Europa League in programma domani alle ore 21 in Inghilterra.

Dopo una prima fase di torelli e rapidità la squadra ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tattica e esercizi su palle inattive.

Meret ha svolto terapie e lavoro in palestra, Lobotka e Demme personalizzato in campo. Mario Rui ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo.