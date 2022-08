RILEGGI LIVE – Napoli-Girona 3-1 (27′ aut. David Lopez; 56′ Castellanos; 78′ Petagna; 80′ Kvaratskhelia rig.)

Fine della partita

93′ – Il colpo del georgiano è alla testa e viene curato dallo staff medico. Entra Costanzo

90′ – Colpo subito da Kvaratskhelia che resta a terra

85′ – Molto bene Petagna e Zerbin

80′ – TRIS DEL NAPOLI!!! Kvaratskhelia spiazza Juan Carlos, è 3-1

80′ – Rigore per il Napoli guadagnato da Kvaratskhelia!

78′ – NAPOLI IN VANTAGGIO!!! Zerbin serve Petagna in profondità che batte Juan Carlos con un tiro a incrociare alla sua sinistra, che colpisce il palo e poi finisce in rete.

76′ – Buona uscita alta di Meret che prende un colpo

68′ – Cambi nel Napoli. Dentro: Zanoli, Zielinski, Elmas, Zerbin, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Petagna, Demme. Fuori: Di Lorenzo, Fabian, Anguissa, Lozano, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Osimhen, Lobotka

65′ – Pericolosissimo il Girona! Lobotka male in mezzo al campo che perde l’ennesimo pallone, partono in contropiede gli spagnoli che sfiorano il gol con Rrahmani che tocca il pallone

65′ – Kvaratskhelia si accentra e calcia con il destro, ma il pallone finisce comodo tra le braccia del portiere

64′ – Traversa di Osimhen! Cross di Lozano per la testa del nigeriano che scheggia la traversa con Juan Carlos battuto

63′ – Palo di Yan Couto dopo una gran giocata di Saiz!

62′ – Grande 1-2 Anguissa-Di Lorenzo, il terzino serve Lozano in profondità che arriva fino a dentro l’area di rigore e viene steso da Arnau Martinez: per l’arbitro non c’è nulla!

60′ – Gran giocata di Di Lorenzo di tacco per Lozano, che consegna un cioccolatino ad Anguissa che spara altissimo

56′ – Pareggio del Girona! Grandissimo assist di Saiz per Castellanos che col tocco sotto batte Meret

55′ – Tiro fuori di molto di Aleix Garcia

54′ – Che tunnel di Kvaratskhelia sulla trequarti avversaria! Il georgiano poi non s’intende con Osimhen

52′ – Saiz sbaglia tutto alzando un campanile dalle parti di Kvaratskhelia, gran controllo con il destro e tiro impreciso col mancino che finisce fuori

48′ – Anguissa ruba palla e Osimhen calcia addosso a Juan Carlos! Napoli vicinissimo al raddoppio

48′ – Kvaratskhelia e Lozano provano a duettare sulla destra, pallone troppo lungo del messicano

19:38 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

48′ – Grande chiusura di Rrahmani in una situazione di 2 vs 2

47′ – Colpo ricevuto da Osimhen, non c’è fallo sul nigeriano secondo l’arbitro

45′ – 4 minuti di recupero

43′ – Anguissa si accascia al suolo, entra lo staff medico

39′ – Gran chiusura di Kim

35′ – Tiro di Oscar Urena che finisce fuori, buona occasione del Girona

33′ – Osimhen riceve il pallone in verticale, doppia sterzata e tiro deviato in corner

32′ – Anguissa libera l’uscita per Lobotka, che avanza palla al piede servendo Kvaratskhelia, cross per Fabian ma il suo tiro viene murato

30′ – Grande apertura di Politano per Di Lorenzo, che scarica su Lozano, dribbling e tiro col sinistro: blocca Juan Carlos

27′ – GOOOLL DEL NAPOLI!!!!! Grandissima palla in verticale di Fabian Ruiz per Lozano, che scappa via in velocità e crossa al centro per Osimhen, anticipo sfortunato dell’ex Napoli David Lopez che la mette nella sua porta

25′ – Contatto su Anguissa in area di rigore, nulla di fatto

21′ – Non ce la fa Politano, al suo posto entra Kvaratskhelia. Cooling break

19′ – Problemi al polpaccio per Politano, esce fuori dal campo e si accascia al suolo

16′ – Fase combattuta della partita, un paio di falli di Lozano nel giro di pochi istanti

14′ – Botta al ginocchio per Mario Rui, tutto rientrato

12′ – Tiro di Osimhen dal limite dell’area dopo aver superato un paio di avversari che viene ribattuto

8′ – Mancino dalla distanza di Fabian, bella parata di Juan Carlos

6′ – Colpo di testa fuori di David Lopez dopo il cross da corner di Aleix Garcia

3′ – Gol annullato al Napoli! Tiro di Mario Rui deviato, Osimhen la mette dentro di punta ma è in fuorigioco

18:32 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli 4-3-3: 1 Meret; 22 Di Lorenzo (C), 13 Rrahmani, 3 Kim, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Fabian; 21 Politano, 9 Osimhen, 11 Lozano. A disp. 12 Marfella, 28 Contini, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 17 Olivera, 20 Zielinski, 23 Zerbin, 37 Petagna, 38 Costanzo, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 77 Kvaratskhelia. All Spalletti.

Girona 3-4-3: 1 Juan Carlos; 15 Juanpe, 5 David Lopez, 22 Bueno; 4 Arnau Martinez, 14 Serrano Aleix Garcia, 21 Ramon Terrats, 32 Oscar Urena; 8 Riquelme, 7 Stuani (C), 11 Valery Fernandez. A disp. 30 Lluc Matas, 6 Herrera, 9 Castellanos, 10 Saiz, 20 Yan Couto, 31 Monjonell, 33 Joel Roca, 34 Alex Sala, 35 Pau Victor, 41 Biel Farres, 42 Alex Almansa. All. Miguel.

Benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Girona, quinta amichevole pre-campionato dei partenopei, terza partita a Castel di Sangro dopo due pareggi consecutivi.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone