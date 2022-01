Benvenuti alla diretta testuale del match tra Genoa e Napoli valevole per il campionato di Primavera 1. Gli azzurrini ritornano in campo dopo il rinvio della partita di dicembre contro la Fiorentina, che non si disputò a causa dei tanti casi di positività al Covid-19 tra le fila toscane. La squadra di Frustalupi è undicesima in classifica con 19 punti, mentre i liguri sono settimi con 21 punti. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DEL MATCH)