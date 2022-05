LIVE – Primavera 1, Napoli-Verona: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Idasiak, 2 Barba, 7 Acampa, 28 Marchisano, 26 Pontillo, 3 Costanzo (C), 15 Spavone, 5 Iaccarino, 10 Ambrosino, 94 Saco, 32 D’Agostino. A disp. 22 Boffelli, 4 De Luca, 6 Gioielli, 9 Pesce, 14 Nosegbe, 17 Flora, 19 Di Dona, 24 Marranzino, 33 Giannini, 37 De Marco, 97 Toccafondi, 99 Mercurio. All. Frustalupi.

Verona: 81 Patuzzo, 3 Ebengue, 4 Redondi, 7 Florio, 10 Pierobon, 19 Gomez, 24 Terracciano (C), 25 Grassi, 27 Caia, 30 Bragantini, 37 Colistra. A disp. 99 Kivila, 6 Calabese, 11 Flakus, 16 Kemppainen, 22 Diaby, 70 Cisse, 77 Kakari, 80 Medeiro, 87 Ghilardi. All. Corrent.

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona, valida per l’ultima giornata del campionato Primavera 1. L’obiettivo per la squadra di Frustalupi è quello di conquistare almeno un punto per ottenere l’aritmetica salvezza. Lecce-Torino e Milan-Genoa si giocheranno in contemporanea alle 12:00. Ai partenopei serve il punto per salvarsi, senza fare troppi calcoli.