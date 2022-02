Termina la partita

94′ Sul corner successivo, Saio blocca il cross di Cioffi

93′ Cioffi per Vergara, che non riesce a tirare e la mette in mezzo: ma la difesa della Sampdoria libera in angolo

92′ Calcio di punizione dalla sinistra per il Napoli, Saco non riesce a colpire la sfera di testa

91′ Espulso Samotti per un intervento su Ambrosino a palla lontana

90′ Concessi quattro minuti di recupero

89′ Altro giallo per proteste per Frustalupi, che viene espulso

86′ Gol della Sampdoria! Crossa dalla destra di Paoletti per Leonardi, lasciato tutto solo da Marchisano, che in semirovesciata batte Boffelli

85′ Ottimo lancio di Vergara per Ambrosino, che viene fermato in fallo laterale da Samotti

83′ Ci prova Di Stefano: Barba respinge, favorendo così l’intervento di Boffelli

82′ Ammonito Ambrosino

80′ Due cambi nel Napoli: Hysaj e Vergara entrano al posto di Mané e D’Agostino

80′ Sostituzione per i padroni di casa: esce Somma ed entra Leonardi

80′ Occasione Sampdoria. Cross dalla destra di Montevago per Bontempi, viene scavalcato Boffelli, ma è bravissimo Mané ad anticipare il giocatore doriano e a farsi fare fallo

78′ Cross dalla destra per Montevago, che gira di testa: palla sopra la traversa

74′ Cambio nella Sampdoria: Sepe fa posto a Bontempi

72′ Cross di Marchisano dalla destra: Saio smanaccia

69′ Sto di petto in area di rigore partenopea di Montevago, ma è bravissimo Mané a spazzare via il pericolo

67′ Primi due cambi tra le fila dei blucerchiati: Samotti e Bonavita entrano al posto di Yepes e Malagrida

64′ Goool del Napoli!!!!! Ottima incursione sulla destra di Mané, che la mette in mezzo per Cioffi che di testa sul secondo palo segna la rete del pareggio

62′ Frustalupi cambia ancora: Spavone e Marchisano subentrano al posto di Toccafondi e Di Dona

61′ Cioffi supera due avversari e poi prova un tiro a giro, che termina lontanissimo dalla porta difesa da Saio

58′ Ambrosino salta due avversari e serve D’Agostino, ma l’azzurrino viene anticipato da un difensore della Sampdoria

56′ Primo cambio nel Napoli: Giannini entra al posto di Acampa

55′ Altra punizione calciata da Cioffi dalla sinistra: Toccafondi prolunga di testa, ma non trova nessun compagno ad impattare con la sfera

52′ Calcio da fermo laterale per il Napoli battuto da Cioffi: stacca di testa Ambrosino, Saio blocca senza problemi

50′ Punizione di Cioffi da almeno 25 metri: pallone che si spegne sul fondo

49′ Ammonito Frustalupi per proteste

47′ La Sampdoria sfonda di nuovo sulla destra, tiro di Montevago: respinge con piedi Boffelli

E’ iniziata la ripresa

Termina il primo tempo

45′ Concessi due minuti di recupero

45′ Gran tiro di Di Stefano con il destro: pallone alto, ma vicinissimo all’incrocio dei pali

42′ Paoletti la mette in mezzo, difesa azzurra ferma, e per poco Montevago non riesce ad impattare con la sfera, che termina tra le braccia di Boffelli

37′ Tiro di Pozzato: si distende Boffelli

30′ Montevago entra in area di rigore partenopea, ma è bravissimo Costanzo in scivolata a fermare il calciatore della Sampdoria

27′ Cross dalla sinistra della Sampdoria, Malagrida tenta la semirovesciata: blocca a terra senza problemi Boffelli

22′ Malagrida si accentra dalla destra, superando due avversari, e prova la conclusione: blocca il portiere partenopeo

19′ Pozzato serve Di Stefano, che tira: Boffelli si fa trovare pronto

18′ Punizione della Sampdoria dai 30 metri, stacca di testa Bonfanti che manda il pallone fuori

17′ Break di Di Stefano, che avanza e prova un tiro a giro con il destro: pallone che si spegne sul fondo

15′ Occasione per Sampdoria. Cross dalla destra di Malagrida, velo di Montevago per Yepes che tira: bravo Boffelli a respingere

14′ Angolo pericoloso per la Sampdoria, ma nessun doriano riesce ad impattare con la sfera

9′ Gool del Sampdoria!!! Lancio lungo di Migliardi, tacco di Di Stefano per Montevago, che scappa a Mané e batte Boffelli

6′ Corner per il Napoli, la sfera attraversa tutta l’area di rigore doriana perocolosamente senza trovare la deviazione di nessun azzurrini

E’ iniziata la partita

Le formazioni ufficiali:

Sampdoria (3-5-2): 32 Saio, 3 Migliardi, 6 Bonfanti, 7 Somma, 8 Paoletti, 9 Montevago, 10 Di Stefano, 11 Malagrida, 15 Pozzato, 17 Sepe, 21 Yepes. A disposizione 22 Tantalocchi, 2 Villa, 5 Samotti, 16 Bontempi, 18 Dolcini, 29 Bianchi, 30 Leonardi, 31 Porcu, 37 Catania, 41 Bonavita, 42 Vitale, 44 Musso Allenatore Felice Tufani

Napoli (3-4-2-1): 22 Boffelli, 2 Barba, 3 Costanzo, 7 Acampa, 10 Ambrosino, 11 Cioffi, 19 Di Dona, 25 Mané, 32 D’Agostino, 94 Saco, 97 Toccafondi. A disposizione 12 Rendina, 9 Pesce, 15 Spavone, 18 Hysaj, 26 Pontillo, 28 Marchisano, 30 Vergara, 33 Giannini, 99 Mercurio Allenatore Nicolò Frustalupi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it del recupero valevole per il campionato di Primavera 1 tra la Sampdoria e il Napoli. La partita non si giocò lo scorso gennaio a causa dell’emergenza Covid. Gli azzurrini arrivano al match dalle due sconfitte consecutive contro il Verona e il Bologna, mentre i padroni di casa hanno pareggiato nell’ultimo turno di campionato 2-2, rimontando il doppio svantaggio, contro la Spal. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)