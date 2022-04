LIVE – Under 15, Cosenza-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Cosenza: 1 Marano, 2 Martino, 3 D’Acri, 4 Polimeni, 5 Bonfiglio (C), 6 Aragona, 7 Lanzillotta, 8 Gabriele, 9 Costabile, 10 Musacchio, 11 Novello. A disp. 12 Imbroinise, 13 Celebre, 14 Marini, 15 Pellegrino, 16 Tenuta, 17 Porco, 18 Sena, 19 Crea, 20 Spingola. All. Garofalo

Napoli: 1 A. Sorrentino, 2 Ponticelli, 3 F. Distratto (C), 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 C. Garofalo, 7 D. Distratto, 8 Testa, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Giglio. A disp. 12 Gisondi, 13 Di Fiore, 14 Viglietti, 15 P. Garofalo, 16 Raiola, 17 Esposito, 18 Malafronte, 19 Iovine. All. Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Cosenza-Napoli, gara valida per la diciottesima e ultima giornata del girone D del campionato Under 15. Il Napoli, dopo la vittoria contro il Frosinone, ha festeggiato l’accesso diretto ai quarti di finale in virtù del secondo posto in classifica. Entrerà nei play-off direttamente ai quarti di finale, saltando quindi un turno nel percorso verso la final four. La gara di Cosenza potrebbe dare lo “sfizio” di conquistare il primo posto se la Roma, che è a +2 sugli azzurrini, dovesse cadere a Frosinone