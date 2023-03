RILEGGI IL LIVE – Under 15, Napoli-Bologna 1-2 (8′ Groza; 26 s.t. Saviano; 37 s.t. Pizzirani)

Termina il match dopo 4 minuti di recupero.

40′ +4 – Occasione per il Bologna con De Pace che si fa ipnotizzare a tu per tu col portiere azzurro.

38′ – Cambi nel Bologna: fuori Vrenna e Cambrini, dentro De Pace Ugolotti.

37′ – Gol del Bologna! Pizzirani scarta un paio di difensori e poi calcia col sinistro mettendola in rete.

35′ – Tiro centrale di Sermenghi, occasione Bologna.

34′ – Giallo nel Napoli: ammonito il portiere Giordano per perdita di tempo.

33′ – Super occasione per il Napoli! Bellissima giocata di Chiummariello che supera Briguglio e calcia col sinistro. Attento D’Autilia che la para e la mette in fallo laterale.

26′ – Goool del Napoli! Cross dalla sinistra, di testa Saviano supera il portiere del Bologna! Pareggio meritato degli azzurri.

24′ – Cambio nel Bologna: fuori Groza, dentro Pizzirani.

23′ – Cambio nel Napoli: fuori Chiocca, dentro Chiummariello.

Il Napoli, dopo i tre cambi, è passato al 4-2-3-1.

18′ – Cambio nel Bologna: fuori Zampardi dentro D’Alessandro.

15′ – Occasione Bologna! Groza prova a servire Vrenna in profondità ma la palla è troppo lunga.

12′ – Cambi nel Napoli: fuori Ceparano, Barbella e Candela, dentro Nastri, Pignarosa e Zappettini.

3′ – Occasione Bologna! Ci prova il Bologna con Cambrini dal centro dell’area di rigore ma la palla va a lato.

Inizia il secondo tempo.

Termina il primo tempo.

39′ – Giallo nel Bologna: ammonito Briguglio per un fallo sul contropiede del Napoli.

33′ – Super occasione Napoli! Calcio d’angolo dalla destra, Candela calcia a botta sicura impattando benissimo il pallone. Il portiere del Bologna la para e la mette nuovamente in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi.

31′ – Calcio d’angolo per il Bologna, Groza col sinistro la spara altissima.

28′ – Ci prova dai 30 metri il numero 7 azzurro, Esposito. La palla termina alta.

27′ – Punizione per il Bologna calciata da Cambrini, la barriera la devia in angolo.

25′ – Altra occasione Napoli! Sugli sviluppi dell’angolo allontana la difesa del Bologna ma sulla seconda palla il Napoli riesce a metterla di nuovo verso la porta. D’Autilia la allontana smanacciando ma arriva Barbella che di testa a porta vuota non riesce a centrare lo specchio.

24′ – Occasione Napoli! Tiro di sinistro ad incrociare di Prisco dal limite dell’Area! Ottima parata di D’Autilia che la mette in angolo.

20′ – Ci prova il Napoli! Calcio d’angolo battuto da Prisco, sul pallone si avventa Candela che col sinistro la calcia alta.

15′ – Occasione Bologna! La palla arriva a Cambrini che serve Groza. L’attaccante scarica su Zermenghi che da ottima posizione centrale calcia in porta. Giordano la para.

8′ – Vantaggio del Bologna! Sermenghi la mette al centro dalla sinistra, Groza approfitta di un liscio della difesa azzurra per controllarla e metterla alle spalle di Giordano con un tiro di piatto.

4′ – Prima occasione per il Napoli. Percussione sulla sinistra di Saviano che vince un rimpallo ma a tu per tu col portiere avversario non riesce a battere in rete anticipato dall’estremo difensore del Bologna.

Anche il Bologna scende in campo con un 4-3-3. D’Autilia tra i pali, Igbinigun, Briguglio, Barbiero e Toure in difesa. Cambrini, Libra e Sermenghi a centrocampo. Zampardi, Groza e Vrenna in attacco.

Il Napoli schiera un 4-3-3 con Giordano in porta, Ceparano, Marciano, Candela e Bonaiuto in difesa. Prisco, D’Angiò e Chiocca a centrocampo e Barbella, Saviano e Esposito nel tridente d’attacco.

11.00 – Inizia il match, batte il Napoli

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Giordano, Ceparano, Bonaiuto, Prisco, Marciano, Candela, Esposito, D’Angiò, Saviano, Chiocca, Barbella. A disposizione: Spinelli, Zappettini, Lieto, Rosi, Nastri, Maida, Pignarosa, Chiummariello, Aprea. All. Sorano.

BOLOGNA: D’autilia, Igbinigun, Toure, Libra, Briguglio, Barbiero, Zampardi, Sermenghi, Groza, Cambrini, Vrenna. A disposizione: Bini, Ugolotti, Bolognini, Baroncelli, Pantaleoni, Guerriero, De Pace, Pizzirani, D’Alessandro. All. Mazzanti.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Bologna, gara valida per la quindicesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono in piena zona play-off, al quinto posto con un punto di vantaggio in più sulla Fiorentina e due sull’Ascoli, la prima inseguitrice dei posti che valgono la fase successiva alla regular season. Il Bologna è secondo in classifica, nell’ultimo turno ha battuto 2-1 il Pisa, vanta in classifica trentuno punti, sedici in più del Napoli.