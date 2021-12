LIVE – Under 15, Napoli-Cosenza 0-1: gol di Marchese!

6′ – Gol del Cosenza! Errore di Gisondi che si fa rubare palla al momento del disimpegno da Marchese che la mette dentro

4′ – Cosenza col 4-4-1-1: Imbroinise tra i pali; Pellegrini e Bonfiglio centrali con Porco e D’Acri terzini; i centrali di centrocampo sono Musacchio e Gabriele, con Lanzillotta e Marini sulle fasce; Costabile dietro Marchese

3′ – Dagli sviluppi di un corner, stacca di testa Rocco ma il pallone viene parato da Imbroinise

2′ – Ci prova Distratto D. dalla distanza, tiro che finisce alto

1′ – Il Napoli si schiera con un 4-3-3: a difendere i pali c’è Gisondi, davanti a lui Lupacchio-Rocco-Garofalo e Distratto F; centrocampo formato da Cimmaruta e ai suoi lati Arzillo e Napoletano; in attacco, tridente con Giglio-Picca-Distratto D.

14:31 Match iniziato

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 Distratto F., 4 Cimmaruta, 5 Rocco, 6 Garofalo, 7 Giglio, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Distratto D. A disp. 12 Sorrentino A., 13 Carofilo, 14 Ponticelli, 15 Buzzella, 16 Cannavacciuolo, 17 Cacace, 18 Raiola, 19 Sorrentino P., 20 Iovine. All. Sorano

Cosenza: 1 Imbroinise, 2 Porco, 3 D’Acri, 4 Gabriele, 5 Pellegrino, 6 Bonfiglio, 7 Lanzillotta, 8 Costabile, 9 Marchese, 10 Musacchio, 11 Marini. A disp. 12 Merano, 13 Tenuta, 14 Mazzulla, 15 Migliazzo, 16 Donato, 17 Martino, 18 Crea, 19 Polimeni, 20 Celebre. All. Garofalo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara valida per l’ottava giornata del girone C del campionato Under 15 serie A e B. Gli azzurrini, con tre vittorie consecutive contro Crotone, Lazio e Frosinone, si sono portati ad un punto da Frosinone e Benevento che guidano la classifica. Roma e Lazio, però, devono recuperare il derby, una gara che inevitabilmente cambierà la classifica. Il Cosenza è penultimo in classifica con soli quattro punti, nell’ultimo turno è arrivato un pareggio interno nel derby contro la Reggina. Nell’ultima trasferta, invece, il Cosenza ha subito una goleada perdendo 6-1 sul campo del Lecce.