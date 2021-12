Serie A, Fiorentina-Sassuolo 0-2 a fine primo tempo: tante occasioni anche per i viola

La domenica di Serie A si è aperta con la sfida fra due delle squadre che meglio giocano in Italia: Fiorentina e Sassuolo. Per entrambe al timone fanno la differenza due tecnici molto giovani come Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi. In campo tanta, tantissima qualità, con lo scontro a distanza fra Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Il centravanti emiliano nella prima frazione ha la meglio sul serbo realizzando il gol del vantaggio al 32’, anticipando poi il secondo gol di Frattesi di cinque minuti. Tante occasioni anche per la Fiorentina, con Consigli. protagonista.