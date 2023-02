RILEGGI IL LIVE – Under 15, Napoli-Sassuolo 1-2 (Barbella 31′ p.t.; Desominicis 32′ p.t.; Acatullo 40’+3 s.t.) Azzurri beffati nel finale

Termina il match.

40′ +3 – Gol del Sassuolo! Gol di Acatullo dal dischetto.

40’+2 – Rigore per il Sassuolo!

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

37′ – Ci prova subito il Napoli con il neo entrato Rosi, palla respinta dal portiere.

37′ – Doppio cambio nel Sassuolo: fuori Desominicis e Ditanto, dentro Cornescu e Boccedi.

36′ – Cambio nel Napoli: fuori Zappettini e D’Angiò, dentro Lieto e Rosi

32′ – Tiro dell’11 del Sassuolo, Ditanto. Palla centrale.

29′ – Cambi nel Napoli: fuori Chiocca, Esposito e Barbella, dentro Maida, Ceparano e Saviano.

27′ – Clamorosa traversa del Sassuolo! Broggi calcia a botta sicura dal centro dell’area col sinistro ma la palla si stampa sulla traversa!

26′ – Occasione Sassuolo! Desominicis lanciato sulla destra calcia in porta, attento Pugliese che la para.

24′ – Occasione Napoli! Cross dalla destra allontanato dalla difesa del Sassuolo, sulla palla arriva Prisco che calcia alto.

22′ – Cross dalla sinistra, si avventa sul pallone il numero 7 del Sassuolo, Desominicis, con il tacco. La palla è alta.

20′ – Ammonizione nel Napoli: giallo per Prisco.

12′ – Doppio cambio nel Sassuolo: fuori Roli e Cavani, dentro Broggi e Wiredu.

11′ – Ottima occasione per il Napoli con Prisco che calcia dal limite dell’area, palla di poco al lato.

10′ – Ci prova il numero 10 del Napoli, Chiocca, dalla distanza ma nulla di fatto.

3′ – Super occasione per il Sassuolo! Cross dalla destra di Desominicis, ci arriva Ditanto ma, da posizione molto pericolosa, la colpisce male e non riesce a metterla in porta.

2′ – Napoli pericoloso con D’Angiò che ci prova dalla lunga distanza. Palla bloccata da Cingolani.

Cambio nel Napoli: fuori Pignarosa, dentro Chiummariello

Inizia il secondo tempo.

Termina il primo tempo.

L’arbitro assegna un minuto di recupero.

32′ – Subito Pareggio del Sassuolo! Tiro di Acatullo da fuori area, ci arriva Pugliese ma Desominicis la spinge in porta sulla ribattuta.

31′ – Gooool del Napoli! Ottima giocata sulla sinistra di Chiocca che supera Sarrica e mette la palla al centro di sinistro. La palla arriva a Barbella che calcia col destro, il portiere ci arriva ma la palla entra lo stesso in porta.

26′ – Angolo per il Napoli dalla destra. Il numero 2 del Sassuolo, Borrelli, la devia. Ci arriva di testa Pignarosa, ma la palla è alta.

22′ – Ottima occasione per il Sassuolo! Cross dalla destra di Borrelli, sul pallone arriva Roli che prova il colpo di testa, blocco dalla difesa azzurra. Sulla ribattuta arriva Ditanto che prova col sinistro ma la palla viene deviata in angolo.

20′ – Bel controllo in area di Pignarosa che si gira e calcia di destro. Sulla ribattuta arriva Zappettini col sinistro prova a calciare ma viene parata senza problemi dal portiere del Sassuolo.

15′ – Sul calcio d’angolo allontana con i pugni il portiere del Sassuolo, Cingolani. Sulla ribattuta si avventa Pignarosa che calcia alto con il destro. Buona occasione per il Napoli.

14′ – Napoli pericoloso! Tiro di D’Angiò, deviato in angolo.

13′ – Bella azione del Napoli che si conclude con un cross basso dalla sinistra, allontana la difesa del Sassuolo.

9′ – Bella azione del Sassuolo con una bella palla di Acatullo per Ditanto. Ottima la diagonale di Bonaiuto.

4′ – Parata di Pugliese! Dal dischetto batte Acatullo che calcia alla destra del portiere azzurro.

3′ – Rigore per il Sassuolo! Atterrato Borrelli in area da Candela.

2′ – Prima azione pericolosa per il Napoli. Dopo una serie di batti e ribatti in area finisce in un nulla di fatto.

11.00 – Inizia il match, batte il Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Pugliese, Bonaiuto, Marciano, Candela, Zappettini, D’Angiò Prisco, Chiocca, Esposito, Barbella, Pignarosa. A disposizione: Spinelli, Ceparano, Lieto, Nastri, Maida, Rosi, Saviano, Chiummariello, Doronzo. All. Sorano.

SASSUOLO (4-3-3): Cingolani, Borrelli, Sarrica, Reggiani, Costabile, Acatullo, Cairo, Cavani, Desominicis, Roli, Ditanto A disposizione: Lendel, Gianelli, Torricelli, Vezzadini, Volante, Cornescu, Broggi, Wiredu, Boccedi. All. Gilioli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sassuolo, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono reduci dal successo contro la Ternana, hanno agganciato proprio gli umbri e la Fiorentina in zona play-off. Arriva al Kennedy il Sassuolo terzo in classifica con 23 punti, dodici lunghezze in più dei ragazzi di mister Sorano. All’andata finì 3-2 per il Sassuolo che trovò nella parte finale della gara il gol-vittoria.