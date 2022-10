RILEGGI LIVE – Under 15, Napoli-Ternana 3-0: ottimo successo per gli azzurrini

Termina la partita

45′ Tiro di Fildi che termina alto sopra la traversa

44′ Occasione per Pignara che, tutto solo, trova la parata del portiere umbro

39′ Concessi quattro minuti di recupero

37′ Colpo di testa, su azione da calcio da fermo, di Coltorti: blocca Giordano

33′ Gool del Napoli!!!!!!!!!!!!! Crossa dalla destra, Culi respinge come può e Chiocca insacca

32′ Cambi nel Napoli: escono Esposito e Marciano ed entrano Marotta e Lieto

30′ Ammonito Fildi

29′ Gol del Napoli!!!!!!! Tiro a volo di Pignarosa sulla ribattuta della difesa umbra.

28′ Cambio nella Ternata: esce Rota ed entra Di Gaetani

27′ Goool del Napoli!!!!!!!! Esposito batte il calcio d’angolo, indecisione tra il portiere ed il difensore, e la palla s’insacca sul primo palo

26′ Ammonito Onesti

24′ Sostituzione nella Ternana: esce Angher ed entra Brocci

19′ Cambi nel Napoli: escono Saviano e Palomba ed entrano Ceparano e Sardo

15′ Altro spunto di Esposito, ma è bravo ancora Culi a spazzare via il pericolo.

12′ Culi smanaccia un tiro-cross di Esposito

11′ Cambio nel Napoli: esce Aprea ed entra Pignaora

10′ Tiro di Squillacioti bravo Giordano a Respingere

7′ Azione di Esposito che conclude a lato di poco

6′ Gol annulalto al Napoli per un fuorigioco di Esposito

4′ Cambio tra gli ospiti: esce Caccavale ed entra Squillacioti

4′ Tagliolini colpisce la traversa con un colpo di testa su azione da corner

3′ Bravo Marciano a mandare in angolo

2′ Ottima giocata di Saviano per Aprea che la mette in mezzo per Chiocca, che ci prova di piatto: ottimo intervento dell’estremo difensore umbro

1′ Occasione Ternana: Coltorti ruba palla e tira: grande parata di Giordano che manda in angolo con un colpo di reni

1’Cambio nel Napoli: esce Maida ed entra Colurciello

Cominciata la ripresa

FINISCE IL PRIMO TEMPO, stavolta per davvero

40′ – Gran tiro dalla distanza di Maida, palla di poco a lato

37′ – Ci prova la Ternana con Coltorti, niente di fatto

L’arbitro fischia la fine del primo tempo, ma adesso i match Under 15 durano 40 minuti a tempo! Si ricomincia.

35′ – Cross di Zappettini per Esposito, la Ternana chiude e riparte, ci prova, ma salva il Napoli

34′ – Bella punizione di Esposito di poco a lato

33′ – Ammonito Caccavale per una trattenuta su Esposito

29′ – Progressione di Aprea sulla sinistra, la Ternana si rifugia in angolo

26′ – Ammonizione per Dezio

25′ – Doppia occasione Napoli, ci prova prima Saviano, poi Esposito. Napoli propositivo

21′ – Ci prova Dezio dalla distanza, palla a lato

19′ – Cross dalla sinistra, Culi anticipa Esposito

17′ – Ci prova Maida dalla distanza, tiro centrale: blocca Culi

15′ – Altro batti e ribatti in area dopo una punizione dalla destra della Ternana, si salva il Napoli

10′ – Batti e ribatti in area, si salva la Ternana con Bottausci che spazza

9′ – Sponda di Saviano per Aprea, cross contratto

3′ – Il Napoli lamenta un presunto rigore, Zappettini chiede il fallo di mano

1′ – Partita iniziata, entrambe le squadre in campo con il 4-2-3-1

LE FORMAZIONI

Napoli: 1 Giordano, 2 Behrami, 3 Zappettini, 4 Prisco, 5 Palomba, 6 Marciano, 7 Esposito, 8 Maida, 9 Saviano, 10 Chiocca, 11 Aprea. A disposizone 12 Pugliese, 13 Sardo, 14, Lieto, 15 Fildi, 16 Marotta, 17 Nastri, 18 Colurciello, 19 Ceparano 20 Pignarosa. Allenatore Gennaro Sorano

Ternana: 1 Culi, Cuffaro Piscitello, 3 Rota, 4 Caccavale, 5 Tagliolini, 6 Bottausci, 7 Angher, 8 Di Curzio, 9 Dezio, 10 Coltorti, 11 Onesti. A disposizione 12 Delibra, 13 Baratta, 14 Betti, 15 Brocci, 16 Di Gaetani 17 Peverini, 18 Righi, 19 Rossi, 20 Squillacioti Allenatore Daniel Schiavi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ternana, gara valida per la seconda giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini cercano il riscatto dopo la sconfitta all’esordio a Modena, al Kennedy arriva la Ternana che, invece, alla prima giornata ha battuto 2-1 il Pisa.