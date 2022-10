LIVE – Under 15, Sassuolo-Napoli 1-2: inizata la ripresa

Secondo tempo cominciato

Escono Aprea, Colurciello e Saviano ed entrano Ceparano, Pignarosa e Maida

Terminato il primo tempo

27′ GOOOLLLL Del Napoli!!!!! Ancora Chiocca

19′ Fase di studio della gara

6′ Pareggio del Sassuolo su azione da calcio d’angolo

5′ Ottimo intervento difensivo da parte di Palomba

2′ Gooool del Napoli!!!!!!!!! Azzurrini subito in vantaggio con la rete di Chiocca che, servito da un cross dalla destra, batte Cingolani con un colpo di testa

Partita iniziataa

Ecco le formazioni ufficiali:

Sassuolo: 1 Cingolani, 2 Sarrica, 3 Golinelli, 4 Cairo, 5 Torricelli, 6 Reggiani, 7 De Domicinis, 8 Acatullo, 9 Roli, 10 Costabile, 11 Tumminelli A disposizione 12 Lendel, 13 Giannelli, 14, Vezzadini, 15 Cavani, 16 Volante, 17 Broggi, 18 Sassi, 19 Wiredu, 20 Owen Allenatore Cris Gilioli

Napoli: 1 Giordano, 2 Sardo, 3 Zappettini, 4 Prisco, 5 Marciano, 6 Palomba, 7 Esposito, 8 Colurciello, 9 Saviano, 10 Chiocca, 11 Aprea. A disposizione 12 Pugliese, 13, Fildi, 14 Lieto, 15 Marotta, 16 Raimo, 17 Maida, 18 Ceparano, 19 Pignarosa Allenatore Gennaro Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Sassuolo-Napoli, gara valida per la terza giornata del campionato Under 15 serie A e B girone C. Gli azzurrini sono a quota tre punti in classifica, dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Modena hanno ottenuto una vittoria in casa contro la Ternana. Il Sassuolo, invece, è una delle tre squadre a punteggio pieno con Empoli e Bologna, ha battuto prima il Perugia in casa e poi il Pisa in trasferta.