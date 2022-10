LIVE – Under 16, Sassuolo-Napoli 0-1: gol di D. Distratto!

GOOOLLLL!!! Napoli in vantaggio grazie a D. Distratto!

Punteggio ancora sullo 0-0

Risultato in parità alla fine del primo tempo

12:45 Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Sassuolo: 1 Mantini, 2 Campani, 3 Gentile, 4 Longano, 5 Sibilano, 6 Vezzosi, 7 Ardizzione, 8 Bassanello, 9 Chiricallo, 10 Amendola, 11 Trolese. A disp. 12 Nyarko, 13 Pracek, 14 Appiah, 15 Brown, 16 Belicchi, 17 Guerzoni, 18 Bolondi, 19 Baldari, 20 Goulart. All. Neri.

Napoli: 1 Sorrentino, 2 Lupacchio, 3 F. Distratto, 4 Cimmaruta, 5 Di fiore, 6 Garofalo, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Testa. A disp. 12 La Matta, 13 Carofilo, 14 Enoghanese, 15 Esposito, 16 Minopoli, 17 Cannavacciuolo, 18 Iovine, 19 Poggi. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Sassuolo-Napoli, gara valida per la terza giornata del girone C del campionato Under 16 A e B. Gli azzurrini hanno un solo punto in classifica in virtù del pareggio di domenica scorsa contro la Ternana, non sono riusciti ancora a vincere una gara. All’esordio arrivò una sconfitta a Modena, poi il pareggio contro la Ternana. Il Sassuolo ha, invece, quattro punti in classifica. Dopo il successo interno contro il Perugia, domenica scorsa è arrivato il pareggio sul campo del Pisa.