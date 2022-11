LIVE – Under 16, Bologna-Napoli 1-1: pareggio di Negri

10′ – Ha pareggiato il Bologna. Gol di Negri

Inizia la ripresa

Fine primo tempo

36′ – Partita molto combattuta ed equilibrata

1′ – GOOOOLLL DEL NAPOLI!!! Ha segnato D. Distratto dopo un’azione solitaria dalla sinistra

14:02 Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Bologna: 1 Sclano, 2 El Archi, 3 Cichy, 4 Di Costanzo (C), 5 Gori A., 6 De Luca, 7 Boni, 8 Fiaschi, 9 Castaldo, 10 Mazzetti, 11 Negri. A disp. 12 Celenza, 13 Carrieri, 14 Stendardi, 15 Bettarini, 16 Vassallo, 17 Gori S., 18 Minelli, 19 Toni, 20 Colasanto. All. Sordi.

Napoli: 1 Sorrentino, 2 Ponticelli, 3 Distratto F., 4 Cimmaruta, 5 Garofalo P., 6 Garofalo C., 7 Distratto D., 8 Cannavacciuolo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Giglio. A disp. 12 La Matta, 13 Amendola, 14 Di Fiore, 15 Esposito, 16 Minopoli, 17 Carofilo, 18 Iovine, 19 Testa. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Bologna-Napoli, gara valida per la sesta giornata del girone C del campionato Under 16. Gli azzurrini sono in un ottimo momento, hanno battuto anche il Perugia nell’ultimo turno agguantando il secondo posto in classifica con dieci punti e conquistando la terza vittoria consecutiva. Le prime due classificate approdano direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off. Il Bologna è sesto, aggrappato alla zona play-off con cinque punti conquistati in sette gare, nell’ultimo turno è arrivato un pareggio in trasferta contro il Pisa.