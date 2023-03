LIVE – Under 16, Empoli-Napoli: segui la diretta

Formazioni ufficiali:

Empoli: 1 Versari, 2 Egan, 3 Riga, 4 Huqi, 5 Tavernini, 6 Rugani, 7 Mazzi, 8 Menconi, 9 Zanaga, 10 Orlandi, 11 Olivieri. A disp. 12 Viti, 13 Bembnista, 14 Bertellotti, 15 Lemmetti, 16 Fanucchi, 17 Citrano, 18 Lauricella, 19 Menchetti, 20 Rossetti. All. Birindelli

Napoli: 1 Gisondi, 2 Minopoli, 3 Carofilo, 4 Cimmaruta, 5 Garofalo, 6 Amendola, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Cannavacciuolo. A disp. 12 Pugliese, 13 Ponticelli, 14 Enoghegase, 15 Esposito, 16 Testa, 17 Giglio, 18 Iovine, 19 Cauteruccio. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Empoli-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 16 girone C. Il Napoli è reduce dal pareggio interno contro il Bologna, un risultato accolto tra le polemiche per l’ingiusta espulsione per doppia ammonizione di Francesco Distratto. I ragazzi di Galizia sono quarti in classifica insieme al Bologna che è in vantaggio negli scontri diretti, hanno un punto di vantaggio sul Pisa e tre sulla Ternana, la prima inseguitrice della zona play-off. L’Empoli è secondo in classifica dietro la corazzata Fiorentina, se finisse oggi la regular season andrebbe direttamente agli ottavi di finale. All’andata al Kennedy finì 2-1 per l’Empoli.