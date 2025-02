RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Empoli 2-1 (17′ p.t. Riccio; 20′ s.t. Perillo rig.; 38′ s.t. Pengue)

Fine del match

40′ – 5′ di recupero

40′ – Ammonito Ferrigno

40′ – Sugli sviluppi di un rinvio, la palla viene spizzata per Riccio che prova a battere Bernice in uscita, ma il pallone finisce di poco a lato

38′ – GOOOOOL DEL NAPOLI!!!! Pengue scippa il pallone alla difesa avversaria, si libera per il tiro e batte Bernice!

30′ – Cambio nel Napoli: fuori Scotti per infortunio dentro Pengue

30′ – Ammonito Russo

28′ – Ammonito Lorenzi per fallo su Mane che stava ripartendo

28′ – Cross dalla destra di Biondini, la palla attraversa tutta l’area, dall’altra parte non ci arriva nessuno

26′ – Cambio nel Napoli: fuori Lanese, dentro Scotti

23′ – Tre cambi nell’Empoli: dentro Conflitto, Orlandi e Lupoli; fuori Hyka, Isidori e De Vita

21′ – Espulso il tecnico Liguori per proteste

20′ – Pareggio dell’Empoli. Gol di Perillo su calcio di rigore, palla sotto la traversa

19′ – Ammonito Branchizio per proteste

19′ – Rigore per l’Empoli. Intervento sulla palla di Liccardo, ma l’arbitro assegna il penalty

14′ – Attacca l’Empoli, tiro di Biondini respinto, palla che finisce sulla destra, cross di Perillo stacca Isidori sul secondo palo, palla alta

13′ – Cambio nel Napoli: fuori Palma dentro Zappalà

13′ – Ammonito De Rosa per fallo su Biondini

11′ – Cambio nell’Empoli: fuori Murolo dentro Ghizzani, l’Empoli resta 4-3-2 con Biondini che s’abbassa in difesa

10′ – Mane ruba palla, scatta in velocità, entra in area di rigore e viene agganciato da Poggi, l’arbitro lascia correre: proteste Napoli per il rigore non dato

8′ – Empoli in 10! Espulso Covelli! Doppio giallo per il difensore, che arriva con il piede a martello su De Rosa e si becca il secondo giallo

4′ – Ammonito Covelli che ferma con le cattive Mane, punizione da posizione favorevole per il Napoli che però si conclude con un nulla di fatto

3′ – Ammonito Palma per fallo su Biondini

14:00 – Inizia la ripresa

Cambio nel Napoli: fuori Postiglione dentro De Rosa

Fine primo tempo

40′ – 2′ di recupero

35′ – Punizione di Isidori, respinge la difesa del Napoli, cross di Ciampelli e palla ancora respinta in corner. Su calcio d’angolo l’arbitro fischia fallo in attacco

33′ – Mane ruba palla nei pressi dell’area rigore, ma cerca l’assist invece che il tiro e l’Empoli si salva con Covelli che intercetta la palla

33′ – Su calcio piazzato, Postiglione cerca di beffare Bernice sul primo palo, ma il tiro finisce fuori

29′ – Cross dalla sinistra da parte dell’Empoli, Perillo in area potrebbe battere a rete e invece cerca l’assist, il Napoli riesce ad allontanare

27′ – Ammonito Hyka per un brutto fallo su Russo

27′ – Altra azione dell’Empoli, cross dalla sinistra di De Vita, sponda sul secondo palo di Murolo, per un soffio Isidori non riesce a indirizzare il pallone in rete che finisce fuori

25′ – Azione insistita dell’Empoli che si conclude con un tiro sul primo palo di Ciampelli fermato da Amendola

17′ – GOOOOL DEL NAPOLI!! Cross dalla destra, non ci arriva Mane, sul secondo palo c’è Riccio, zampata per battere Bernice ed è 1-0 Napoli!

6′ – Su successivo corner dalla destra dell’Empoli di Hyka, ci prova Isidori con una mezza rovesciata che viene ribattuta

5′ – Prima occasione Empoli, tutto nasce da una palla persa nella propria metà campo dal Napoli, scambio tra Perillo e Murolo, tiro di Murolo deviato in scivolata da Branchizio, palla che s’impenna e finisce di poco a lato

13:05 – Inizia il match

Napoli con il 4-3-3: Liccardo, Lepre, Branchizio e Palma davanti ad Amendola; Russo e Lanese ai lati di Ferrigno: Postiglione, Mane e Riccio in attacco.

Empoli con il 4-3-1-2: Bernice in porta; difesa formata da Poggi, Covelli, Lorenzi e De Vita; Biondini, Hyka e Ciampelli a centrocampo; Isidori dietro Perillo e Murolo

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Amendola, 2 Liccardo, 3 Palma, 4 Ferrigno, 5 Lepre, 6 Branchizio, 7 Lanese, 8 Russo, 9 Mane, 10 Riccio, 11 Postiglione. A disposizione: 12 Merone, 13 Zappalà, 14 Natale, 15 Chiaiese, 16 De Rosa, 17 Rescigno, 18 Scotti, 19 Pengue, 20 D’Angelo D. Allenatore: Nicola Liguori.

Empoli: 1 Bernice, 2 Poggi, 3 De Vita, 4 Covelli, 5 Lorenzi, 6 Hyka, 7 Ciampelli, 8 Biondini, 9 Perillo, 10 Isidori, 11 Murolo. A disposizione: 12 Magliano, 13 Ginestretti, 14 Conflitto, 15 Orlandi, 16 Lupoli, 17 Cianti, 18 Ghizzani, 19 Carotenuto. Allenatore: Dario Polverini.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Empoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini sono sesti in classifica, aggrappati alla zona play-off, reduci dal pareggio di Palermo mentre l’Empoli è capolista ed imbattuta, nel suo percorso è imbattuta solo in due pareggi. Nell’ultimo turno i toscani hanno battuto 2-1 la Lazio.