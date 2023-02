RILEGGI LIVE – Under 16, Pisa-Napoli 2-2 (30′ p.t. Morandi; 40′ p.t. Vivace; 5′ s.t. D. Distratto; 28′ s.t. Picca)

Fine del match

28′ – GOOOOOLLLL!!!! PAREGGIO DEL NAPOLI!!!!! Punizione dalla destra degli azzurri, gol di testa in mischia di Picca

25′ – Da una punizione a metà campo per il Pisa, un giocatore del Napoli controlla male e partono i toscani in contropiede, tiro e pallone che colpisce la parte superiore della traversa

24′ – Cambio nel Napoli: fuori Arzillo, dentro Cannavacciuolo

23′ – Cambio nel Pisa: fuori Pucci, dentro Fabbri

20′ – Punizione dalla destra per il Napoli poco prima del limite dell’area, colpo di testa di Picca che finisce fuori

17′ – Cambio nel Pisa: fuori Gaffarelli, dentro Casarosa

10′ – Grande occasione per il Napoli, indecisione di Bennardi ma sulla respinta ci prova un azzurrino da due metri e il pallone finisce altissimo

5′ – GOOOLLL!!! Ha segnato il Napoli!! Gli azzurrini accorciano le distanze con D. Distratto!

Inizia la ripresa

Fine primo tempo

40′ – Raddoppio del Pisa! Punizione laterale dalla destra del Napoli, mezzo errore della difesa dei partenopei e gol di Vivace

30′ – Gol del Pisa! Ha segnato Morandi da calcio di punizione

24′ – Bella azione del Napoli, uno-due dopo un fallo laterale, tiro dalla distanza e pallone che colpisce la traversa

17′ – Altra occasione per il Pisa, stavolta da corner, para bene Gisondi

15′ – Occasione per il Pisa, che ci prova da calcio di punizione: buona parata su Gisondi, poi tiro da fuori dei toscani che finisce fuori

10′ – Ancora 0-0 il punteggio

3′ – Rosselli solo davanti al portiere si fa rimontare da un difensore del Napoli

13:06 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Pisa: 1 Bennardi, 2 Pucci, 3 Bacciardi, 4 Gaffarelli, 5 Morandi, 6 Guarducci, 7 Termini, 8 Cenerini, 9 Rosselli, 10 Vivace, 11 Capitanini. A disp. 12 Giuliani, 13 Arnesi, 14 Casarosa, 15 Shenaj, 16 Fabbri, 17 Ferracuti, 18 Migliore, 19 Acquas, 20 Ragghianti. All. Cois.

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 F. Distratto, 4 Cimmaruta, 5 Amendola, 6 Garofalo, 7 D. Distratto, 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Notaro. A disp. 12 Spinelli, 13 Carofilo, 14 Di Fiore, 15 Esposito, 16 Minopoli, 17 Cannavacciuolo, 18 Iovine, 19 Poggi. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Pisa-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata del girone C del campionato Under 16. È una sfida importante in chiave play-off, il Napoli è reduce dal pareggio interno contro il Sassuolo, il Pisa dal successo per 1-0 sul campo del Perugia. Gli azzurrini sono quarti in classifica a quota diciassette punti in compagnia del Bologna, due in più del Pisa settimo in classifica. Le prime due classificate vanno agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off.