LIVE – Under 17, Ascoli-Napoli: segui la diretta del match

Nel Napoli debutto per Ascolese. Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pellino, 2 Tuccillo, 3 Di Lauro, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 Ascolese, 7 Vilardi, 8 D’Angelo, 9 Attanasio, 10 Tortora, 11 Cuciniello. A disposizione: 12 Coprean, 13 Romano, 14 Desiato, 15 Fucci, 16 Vigliotti, 17 Mazzeo, 18 De Chiara, 19 Cinquegrana, 20 Grieco.

Ascoli: 1 Raffaelli, 2 Zoboletti, 3 Troiani, 4 Andreucci, 5 Bozzolini, 6 D’Intino, 7 Fratini, 8 Maiga Silvestri, 9 Faliani, 10 Ciccanti, 11 Del Moro, 12 Napolitano, 13 Regnicoli, 14 Cacciatori, 15 Carano, 16 Del Moro, 17 Loretucci, 18 De Marcellis, 19 Mazzoni.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Ascoli-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 17 girone C. Per gli azzurrini è la quattordicesima partita in campionato perchè bisogna recuperare come tutte le altre squadre le prime due giornate del girone di ritorno e gli azzurrini saranno chiamati ad affrontare il Frosinone in casa e il Benevento in trasferta. Il Napoli vuole riscattare la sconfitta di domenica scorsa maturata in casa contro il Perugia, affronterà fuori casa l’Ascoli fanalino di coda con soli due punti di classifica ma una gara in meno, deve recuperare la trasferta di Crotone che non ha disputato domenica scorsa causa Covid.