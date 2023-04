LIVE – Under 17, Bologna-Napoli: segui la diretta

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Bologna-Napoli, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato Under 17 girone A. La sfida è stata spostata al martedì su richiesta del club emiliano che ha chiesto di spostare la gara per utilizzare alcuni ragazzi sotto età nella Viareggio Cup riservata alla categoria Under 18. Il Bologna è quinto in classifica, ad oggi farebbe parte delle due migliori quinte che vanno ai play-off, il Napoli è reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina (seconda alle spalle della Juventus) che ha spezzato una serie di quattro vittorie consecutive. La squadra di Galizia è in ripresa e vuole crescere ancora in classifica, la Sampdoria è ad un solo punto di distanza, si può tentare il sorpasso.