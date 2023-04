De Laurentiis: “Anche in Italia la legge Thatcher. Festa Scudetto? Non parliamone, porta sfortuna”

Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine del forum sugli stadi organizzato dal CONI: “La battuta d’arresto col Milan non mi preoccupa. Nella vita, come nel calcio, si vince, si perde e si pareggia. Bisogna vedere i risultati finali.”

Incidenti al Maradona in Curva

“Questa è una storia che dura da 50 anni. Dobbiamo prendere la legge della Thatcher e applicarla in Italia. Se no avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e mortificare i veri tifosi e le famiglie.”

Disordini per la festa Scudetto?

“Mi auguro di no. La festa Scudetto avverrà allo stadio, quindi allo stadio non ci possono essere dei disordini. Abbiamo la fortuna di avere un signor questore e un signor prefetto. Poi meglio non parlare di festa Scudetto, ci portiamo iella da soli, a furia di parlare di scudetto poi alla fine questo scudetto si ammoscia. I napoletani stanno già festeggiando e io sono preoccupato, essendo estremamente scaramantico. Mi sembra un po’ una follia tutto ciò, ma fa parte del colore napoletano al quale fin da bambino sono stato abituato”.

La chiave di questo campionato?

“Saper fare mercato e soprattutto non avere difficoltà a levare le pecore nere. Molto spesso uno crede di dover vendere o piazzare, ma uno può arrivare anche a scadenza e accorgersi che quel qualcuno non si è mai sentito parte della piazza. Ho letto la confessione di Berlusconi che voleva proporre a Maradona il Milan. Poi si sono guardati negli occhi ed entrambi hanno capito che non era possibile. Questi sono uomini veri, e di uomini veri ce ne sono pochi”.

La squadra sente questa napoletanità oggi?

“C’è una squadra rinnovata e questi giovani si sono resi conto di essere un corpo unico. Oggi siamo 12-13, prima forse 4-5. Poi ci sta che alcune volte le partita non riescono bene”.

Costo dei biglietti?

“Il Milan, quando andremo su, incasserà oltre 10 milioni di euro. Noi forse arriveremo a 5. Il Milan i biglietti più alti li ha messi al massimo a 800, noi massimo a 340 per la Posillipo e a 500 per la tribuna autorità. Non credo che auto, giornali sigarette a Napoli costino meno che a Milano. Il fatto tipico degli italiani di piangersi addosso dovremmo metterlo da parte, ho sempre considerato l’Italia un plus e Napoli un superplus”.

Rinnovo del contratto di Kvaratskhelia?

“Ma quale adeguamento, i contratti si fanno in due. Quello è un contratto che va avanti 5 anni”.

Lo screzio Spalletti-Maldini?

“Ci può stare. Fa parte del comportamento sportivo. Sennò sarebbe tutto smosciato. Spalletti è un uomo di carattere, ma anche educazione. Maldini evidentemente avrà avuto i suoi motivi. Io poi l’ho visto solo alla tv quindi non posso parlare nel dettaglio”.