LIVE – Under 17, Lazio-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Lazio: 1 Polidori, 2 Cannatelli, 3 Milani, 4 Nazzaro (C), 5 Zazza, 6 Petta, 7 De Tommaso, 8 Oliva, 9 Brasili, 10 Giubrone, 11 Bigotti. A disp. 13 Giranelli, 14 Petrucci, 15 Casonato, 16 Di Nunzio, 17 Di Porto, 18 Reddavide, 19 Di Biagio, 20 Rizzo. All. D’Urso

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Tortora, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Milo, 9 Miele, 10 Russo, 11 Cuciniello. A disp. 12 Pellino, 13 Manzo, 14 Fucci, 15 Di Lauro, 16 Legnante, 17 Cinquegrana, 18 Grieco, 19 Ceci, 20 Solmonte. All. Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lazio-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 17 girone C. Dopo il pareggio contro il Lecce, il Napoli affronta un’altra sfida di vertice contro la Lazio che è terza in classifica con due punti in più degli azzurrini. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale dei play-off, le terze, le quarte e le due migliori quinte approdano agli ottavi dei play-off. Nell’ultimo turno anche la Lazio ha pareggiato, non è andata oltre lo 0-0 sul campo del Crotone.