GdS – Napoli, Spalletti dovrà chiedere strada all’amico Andreazzoli

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti sfida il suo passato: l’Empoli, il club in cui ha militato da calciatore e dove ha mosso i primi passi da allenatore, e Aurelio Andreazzoli, suo ex collaboratore tecnico fino alla prima esperienza a Roma. L’allenatore toscano vuole battere l’amico perché i tre punti di oggi sono fondamentali. “Stasera Luciano Spalletti dovrà chiedere strada all’amico Aurelio Andreazzoli perché ha bisogno di questi tre punti per riagganciare il Milan alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima a San Siro con i rossoneri. Già, ma anche se gli amici restano tali, in campo per 90’ si è avversari e già nel 2019 si giocarono la stagione all’ultimo turno: Spalletti in Champions con l’Inter, Andreazzoli retrocesse in B con l’Empoli”, si legge sul quotidiano.