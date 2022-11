LIVE – Under 17, Napoli-Bologna 0-1: gol di Ravaglioli su rigore

15′ – Ravaglioli ci prova dai trenta metri su punizione, si distende Petrone che para

11′ – Gol del Bologna. A segno lo stesso Ravaglioli su rigore

11′ – Rigore per il Bologna! Sgambetto di Sequino su Ravaglioli

6′ – Bel contropiede del Napoli, Stasi serve Raggioli che però si fa chiudere da Soldà

5′ – Bologna più propositivo nei primi cinque minuti del match

1′ – Il Bologna si schiera col 4-3-1-2: davanti a Pessina ci sono Barbaro, Zilio, Soldà e Nesi; Lai, Gian e Gattor i tre centrocampisti; Mazzaetti dietro Ravaglioli e Tordiglione

13:03 Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Petrone, 2 Sequino, 3 De Crescenzo, 4 Borrelli, 5 Esposito, 6 Gambardella, 7 Stasi, 8 Avvisati, 9 Raggioli, 10 Parisi, 11 De Chiara. A disp. 12 Gisondi, 13 Ponticelli, 14 De Rosa, 15 Ballabile, 16 Borriello, 17 Valentino, 18 Pinzolo, 19 Campanile, 20 Enogheghse. All. Polise.

Bologna: 1 Pessina, 2 Barbaro, 3 Nesi, 4 Gian, 5 Zilio, 6 Soldà, 7 Lai, 8 Gattor, 9 Ravaglioli, 10 Tordiglione, 11 Mazzaetti. A disp. 12 Celenza, 13 Di Pasquazio, 14 Oliviero, 15 Dascenzio, 16 De Stefano, 17 Zappone, 18 Toure, 19 Mahrani. All. Biavati.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Bologna, gara valida per l’undicesima giornata del girone A del campionato Under 17. Gli azzurrini sono penultimi con sei punti in classifica ma reduci da due risultati utili consecutivi: la vittoria interna contro il Torino e il pareggio in trasferta sul campo della Fiorentina. Il Bologna è quinto in classifica a quota diciassette punti in nove gare disputate (ha già esercitato il turno di riposo nel girone d’andata proprio come il Napoli). Le prime due classificate approdano direttamente ai quarti di finale, la terza, la quarta e le due migliori quinte tra i tre gironi vanno, invece, ai play-off.