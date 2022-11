RILEGGI LIVE – Under 16: Fiorentina-Napoli 1-0 (60′ Dipierdomenico), sconfitta di misura per gli azzurrini

90′ finisce il match, finisce 1-0.

60′ Fiorentina in vantaggio, viola avanti con Dipierdomenico.

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Gara all’intervallo

30′ Sfida molto equilibrata, viola pericolosi, respinge La Matta

14’Traversa del Napoli che si rende pericoloso.

Match iniziato

PRIMO TEMPO

FIORENTINA: Vannucchi, Storli, Masoni, Batignani, Biagioni, Turnone, Bonanno, Atzeni, Maiorana, Ciacci, Evangelista. PANCHINA: Fei, Arcadipane, Dipierdomenico, Ceccarini, Angioilini, Califano, Milucci, Kasala, Italiano. All. Capparella

NAPOLI: La Matta, Lupacchio, F.Distratto, Cimmaruta, Amendola, Garofalo, D.Distratto, Testa, Iovine, Napoletano, Giglio. PANCHINA: Pugliese, Garofalo, Carofilo, Esposito, Minipoli, Cannavacciuolo, Poggi, Chiacchio.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Fiorentina-Napoli, gara valida per l’ottava giornata del campionato Under 16 girone C. La Viola, guidata dall’ex azzurro Marco Carparella, è capolista a punteggio pieno, le ha vinte tutte collezionando 21 punti in sette gare e nell’ultimo turno ha battuto 3-1 il Pisa in trasferta. Il Napoli è quarto in classifica a quota 10 punti insieme al Bologna ed è reduce da due sconfitte consecutive: in trasferta contro il Bologna e in casa contro l’Empoli.