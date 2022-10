LIVE – Under 17, Napoli-Empoli 0-1: spingono gli azzurrini

16′ – Protesta il Napoli per un presunto fallo su Malasomma nell’area di rigore dell’Empoli, l’arbitro dice al giocatore di alzarsi

15′ – Corner battuto da Stasi respinto dalla difesa dell’Empoli, ci prova Puzone dal limite dell’area, palla altissima

10′ – Empoli pericoloso! Cross di De Luca che attraversa tutta l’area di rigore del Napoli, non ci arriva nessuno

6′ – Altra occasione per il Napoli: lancio lungo di Puzone che serve Raggioli in profondità che non riesce a concretizzare, tiro fuori

4′ – Occasionissima Napoli! Parisi recupera palla e si ritrova in mezzo all’area a tu per tu con Poggiolini, ma la palla gli rimbalza davanti e calcia alto

1′ – Calcio d’inizio battuto da De Chiara che calcia in porta da centrocampo e per poco non sfiora l’eurogol, palla di pochissimo a lato

16:32 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

45′ – Gol dell’Empoli. Imbucata Coppola che sul lato sinistro la mette al centro, Petrone la respinge ma Martinelli si ritrova il pallone tra i piedi, calcia a porta vuota e segna

39′ – Stasi recupera palla al limite dell’area, calcia di sinistro ma la palla si spegne di poco a lato alla sinistra del portiere

34′ – Napoli ancora pericoloso con Parisi, un paio di dribbling al limite dell’area e imbucata per Raggioli che non supera Poggiolini, l’arbitro però fischia ancora fuorigioco. Buon momento per gli azzurrini

28′ – Altro squillo del Napoli, triangolazione tra Parisi e Malasomma dal limite dell’area, De Chiara si ritrova a tu per tu con Poggiolini che non riesce a batterlo. Ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

24′ – Partita molto più equilibrata rispetto ai primi 10′, il Napoli dopo le 2-3 occasioni di seguito ha preso molto coraggio

15′ – Errore della difesa toscana in fase d’impostazione, recupera palla sulla trequarti Avvisati che serve Stasi che di prima col sinistro la mette di poco a lato

13′ – Gol del Napoli annullato per fuorigioco! Scambio dal limite sinistro dell’area, scambio tra Parisi e Malasomma, pallone in mezzo del numero dieci del Napoli per Raggioli che la appoggia in rete

11′ – Il Napoli soffre la fisicità dell’Empoli a centrocampo, tanti passaggi orizzontale sbagliati

5′ – Buona occasione per l’Empoli, Bacciardi la mette in mezzo per Tatti che non riesce a girarsi, bravo Gambardella a difendere la situazione

15:33 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Petrone, 2 Puzone, 3 De Crescenzo, 4 De Chiara, 5 Esposito (C), 6 Gambardella, 7 Stasi, 8 Avvisati, 9 Raggioli, 10 Parisi, 11 Malasomma. A disp. 12 Gisondi, 13 Cefariello, 14 Sequino, 15 Cantone, 16 Ballabile, 17 Valentino, 18 Pinzolo, 19 Campanile. All. Galizia.

Empoli: 1 Poggiolini, 2 De Luca, 3 Tempre, 4 Capacci, 5 Tosto L, 6 Martinelli, 7 Tatti, 8 Forcinti, 9 Massarelli, 10 Bacciardi (C), 11 Coppola. A disp. 12 Vertua, 13 Rolla, 14 Parente, 15 Tosto S., 16 Criscuolo, 17 Pignataro, 18 Fiorini, 19 Barsotti, 20 Pallini. All. Lisuzzo.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Empoli, gara valida per la settima giornata del girone A del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini cercano ancora la prima vittoria, hanno due punti in classifica per i pareggi conquistati in trasferta contro Genoa e Spezia, in casa, invece, sono arrivate due sconfitte contro la Juventus e il Pisa. L’Empoli ha sette punti in classifica ma ha giocato una partita in più del Napoli che ha esercitato già il turno di riposo alla prima giornata, viene da un momento positivo, nelle ultime due giornata ha battuto il Parma in trasferta e il Modena in casa.