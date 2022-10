RILEGGI IL LIVE – Under 16, Napoli-Pisa 2-0: una doppietta di Giglio regala la vittoria agli azzurrini

FINE PARTITA

40′ 4 minuti di recupero

40′ GOOOOOOOL DEL NAPOLI! Sempre sulla corsia centrale, sempre Distratto, sempre per Giglio che incrocia e stavolta realizza il 2-0

39′ Azione del Napoli con Distratto che avanza verso Giglio, ma il difensore non ci casca

36′ Triplice cambio nel Pisa: dentro Migliore, Bartoli e Arnesi

34′ Sugli sviluppi della punizione Cimmaruta prova dal limite: palla fuori

33′ Altro giallo per il Pisa, stavolta tocca a Bacciardi. Punizione interessante per il Napoli

31′ Ammonito Acquas

30′ GOOOOOOOOL DEL NAPOLI! Su calcio d’angolo il neo entrato Giglio la tocca di testa e porta gli azzurrini in vantaggio

29′ Cambio nel Napoli: fuori Napoletano, dentro Ricciardi

22′ Cambio nel Napoli: fuori Picca dentro Giglio

17′ Cambio nel Pisa: Bartoli prende il posto di Rosselli

13′ Occasionissima per il Pisa con Vivace che va davvero ad un passo dal gol. Lo stesso Vivace poco dopo ha un’altra occasione meno nitida: anche stavolta il Napoli si salva.

12′ Piccolo momento di tensione in area del Napoli. L’arbitro però seda immediatamente gli animi

11′ Ammonito Amendola nel Napoli

10′ Distratto si accentra e serve Testa che prova la conclusione. Para il portiere del Pisa

7′ Cambio nel Pisa: fuori Giotti dentro Acquas

4′ Cimmaruta ci prova dalla lunga distanza, il portiere del Pisa devia in angolo

1′ Lancio di Napoletano per Distratto che prova la conclusione di prima. Palla a lato

INIZIO SECONDO TEMPO

Due cambi nel Napoli nell’intervallo: fuori Di Fiore e Minopoli, dentro Esposito e Garofalo

FINE PRIMO TEMPO

40′ Due minuti di recupero

39′ Napoli che prova ad andare al cross, ma la difesa del Pisa fa buona guardia

36′ Occasione per il Napoli. Sugli sviluppi della punizione gli azzurrini guadagnano un calcio d’angolo. Sul corner Picca ha una grandissima occasione, ma non riesce a concretizzare a rete.

33′ Ammonito Capitanini del Pisa per fallo al limite dell’area su Napolitano

29′ Sostituzione nel Napoli: Garofalo infortunato lascia il posto ad Amendola

27′ Lupacchio si allunga proprio all’ultimo istante sul tiro dell’attaccante del Pisa che era arrivato quasi a tu per tu con il portiere azzurro

26′ Ammonito Giotti nel Pisa

23′ Pisa che si affaccia in avanti con Vivace, ma la conclusione è sballata

22′ Tiro di Distratto che però viene bloccato dall’estremo difensore del Pisa

17′ Colpo di testa di Morandi: nessuna difficoltà per Sorrentino

16′ Tiro a volo di Cimmaruta: palla alta

15′ Di Fiore e Garofalo C fermano con un ottimo intervento Rosselli

6′ Su azione da corner, un giocatore del Pisa prova una conclusione che viene contratta dalla difesa partenopea

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Sorrentino, Lupacchio, Di Fiore, Garofalo C., Distratto F.; Monopoli, Cimmaruta, Napoletano, Testa, Picca, Distratto D.. A disposizione 12 La Matta, 13 Garofalo P., 14 Aricò, 15 Amendola, 16 Esposito, 17 Riccardi, 18 Poggi, 19 Chiacchio, 20 Giglio. Allenatore Raffaele Annunziata

Pisa (4-3-3): Maccheroni, Pucci, Morandi, Casarosa, Bacciardi; Cenerini, Gotti, Capitani; Vivace, Rosselli, Termini. A disposizione 12 Bernardi, 13 Arresi, 14 Gabbriellini, 15 Shenaj, 16 Acquas, 17 Fabbri, 18 Ferracuti, 19 Migliore, 20 Bartoli. Allenatore Alessandro Coisa

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Pisa, gara valida per la quarta giornata del campionato Under 16 girone C. Entrambe le squadre hanno quattro punti in classifica, gli azzurrini hanno perso in trasferta contro il Modena alla prima giornata, pareggiato 3-3 in casa contro la Ternana prima di portare a casa il primo successo nell’ultimo turno, battendo 1-0 il Sassuolo. Il Pisa ha un percorso simile, alla prima giornata ha perso in trasferta contro la Ternana, poi ha pareggiato contro il Sassuolo e battuto il Perugia nell’ultimo turno. Le prime due classificate vanno agli ottavi di finale, in ogni girone dalla terza alla sesta classificata, invece, c’è la qualificazione ai play-off.